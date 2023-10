Se entrega “Grillo”, zacateca acusado de abandonar cadáveres de recién nacidos

SANTO DOMINGO, RD.-Se entregó la mañana de este viernes, Hilario Pascual, conocido como “Grillo”, buscado por las autoridades tras el abandono de cadáveres de seis niños en el cementerio Cristo Salvador.

La entrega se produjo en el palacio de la Policía Nacional con la presencia de medios de comunicación.

El sepultero del cementerio Cristo Salvador, habría declarado en un video que circula en redes sociales que no es culpable de haber “matado” a los bebés que fueron hallados en el lugar y que se entregará a las autoridades.

El hombre decidió entregarse a través del periodista Ramón Tolentino, quien pidió respetar sus derechos.

La administración del cementerio Cristo Salvador afirmó este jueves que el Hospital Ciudad Juan Bosch no tiene registro de entierros de recién nacidos en ese campo santo y que «El Grillo» trabaja para la Funeraria La Popular y no es un zacateca, ni empleado del Ayuntamiento Santo Domingo Este.

“Yo no tengo ningún pecado, esos niños no los maté yo, me los entregaron y yo no sabía si había seis, tres o cuatro”, aseguró.