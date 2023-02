Salud Pública notifica cuatro nuevos casos cólera; extiende vacunación a escuelas

El Ministerio de Salud Pública notificó cuatro nuevos casos de cólera en Villa Liberación y El Almirante, con lo que aumenta a 47 el número de personas infectadas con la enfermedad desde su aparición en el país.

Las autoridades también continúan la jornada de vacunación focalizada contra el cólera, que ya se extiende a centros educativos.

Además de los cuatro nuevos casos de colera confirmados, que coloca en 47 el registro de las autoridades hasta el momento, otros 11 adultos permanecen ingresados con síntomas de la enfermedad.

Ante la situación, salud pública continúa la jornada de vacunación focalizada en zonas y personal de riesgo, como trabajadores de la salud, militares, y ahora se concentrará en centros educativos y cárceles.

Además, Salud Pública reiteró que hasta el momento no hay ninguna muerte por cólera confirmada y llama a las personas en zona de riesgo a tomar la vacuna que es de forma oral y puede proteger contra la enfermedad por hasta cinco años.

De su lado, Senén Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), expresó que habrá un repunte de cólera ya que según señaló que no ve el mismo esfuerzo que se hizo con el COVID-19.

Apuntó que no observa una campaña masiva de concientización sobre la enfermedad. Caba expresó que Salud Pública no ha convocado un comité para discutir el cómo atacar la enfermedad. Recalco por igual que 85 mil dosis no son suficientes, sino que se necesitan muchas más.