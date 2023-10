Sociedad Dominicana de Pediatría aboga por ampliación de campaña de orientación y prevención de dengue

“Si orientamos y recalcamos a la población, todo el año, sobre las medidas preventivas y su incidencia, esta epidemia tendría un menor impacto en un futuro cercano”, destacó la presidenta de esta sociedad especializada.

Santo Domingo. La alta demanda hospitalaria y la vulnerabilidad que han traído los casos de dengue al sistema de Salud complejizan la situación epidemiológica en el país, motivo por lo que la Sociedad Dominicana de Pediatría insiste en una ampliación de la campaña nacional de orientación y prevención de dengue en todas las comunidades, principalmente en las más vulnerables.

Las declaraciones fueron emitidas por la doctora Rosa Acevedo Saladín, presidenta de esta sociedad médica especializada, quien destacó que los niños y adolescentes entre 4 y 19 años han sido los más afectados, a pesar del impacto de esta afección en jóvenes adultos.

“Si revisamos el Reporte Nacional de Epidemiología en su semana No. 37, se puede evidenciar un 83% de casos de dengue, reflejando un incremento si los comparamos con la misma semana epidemiológica del 2022. Es importante destacar que no estamos en la semana 37, ya vamos por la semana 42, y en estas últimas semanas se destacan un mayor número de casos, donde la niñez dominicana se ha visto muy afectada y en la práctica vemos Emergencias abarrotadas de padres que buscan atención para sus hijos y si requieren ser hospitalizados no hay disponibilidad de camas para resolver este problema de salud, el cual es un derecho de atención para cada dominicano”, puntualizó la especialista.

Agregó que la Sociedad Dominicana de Pediatría, desde el inicio de los brotes, ha estado pendiente y han realizado diversas capacitaciones de actualización en el manejo del virus, así como han prestado ayuda en las comunidades donde operan sus filiales.

Estos eventos de actualización y jornadas se han realizado en Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, Barahona y Moca, con la participación de un gran número de médicos pediatras.

“Hacemos un llamado público a todas las autoridades competentes para que presten la verdadera importancia a la educación y prevención comunitaria. Hemos estado con ellos y hemos insistido, no solamente la Sociedad Dominicana de Pediatría, sino también la Sociedad Dominicana de Infectología, junto a nuestros capítulos de Intensivo Pediátrico y de Emergencias”, recalcó la presidenta de la entidad.

Enfatizó a la ciudadanía que, cuando se habla de dengue, lo ideal no es manejarlo, sino prevenirlo y hacerlo durante todo el año, porque eliminar los criaderos de mosquito es la mejor forma de evitar su propagación, así como otros arbovirosis como el zika y la chikungunya, que también son transmitidos por la picadura de un mosquito.

La doctora Acevedo Saladín puso a disposición de las autoridades la realización conjunta de una campaña de orientación comunitaria que no solo se mantenga durante una epidemia, sino que se ocupe como una capacitación transversal, durante todo el año, que logre cambios verdaderamente significativos.

Complicaciones del dengue

La doctora Jisel Salvador, vicepresidenta del capítulo de Intensivistas Pediátricos de la entidad, afirma que los pacientes están llegando tarde a las Unidades de Cuidados Intensivos en la mayoría de los casos, usualmente con una complicación, ya sea inherente al dengue o asociado a su manejo.

“Los pacientes que hemos observado con evolución más desfavorable son los pacientes falcémicos, no obstante dentro de las principales complicaciones que hemos evidenciado tenemos la afectación cardiaca, la falla hepática, la falla circulatoria y las hemorragias” reveló el galeno.

La clave es la prevención

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Rosa Abreu, puntualizó que la República Dominicana ser un país tropical y área endémica de dengue, se recomienda tomar todas las medidas de lugar, tanto a nivel comunitario como intersectorial, para la preparación y vigilancia constante; eso incluye: limpieza, prevención y eliminación de criaderos.

“Es muy importante la prevención y la respuesta de los centros de salud, tanto públicos como privados. Recomendamos a las personas estar alerta ante posibles síntomas, mantener el reposo y la hidratación. Recuerden que dentro de los signos de alarma se destacan: la baja cantidad de orina, dolor abdominal, vómitos, debilidad, mareos, sangrado por la nariz o las encías, y dificultad para respirar”, señala la infectóloga.

Exhortó además a buscar asistencia médica a tiempo, mantener el agua tapada y clorificada, utilizar mosquitero y repelente, eliminar escombros y realizar fumigaciones recurrentes.