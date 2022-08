Sánchez Cárdenas: «Gobierno no ha parado su campaña electoral»

Santo Domingo, RD.- El exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, afirmó que el actual gobierno no ha dejado la compaña electoral, refiriéndose a que debe prestar más atención a las necesidades de salud y no enfatizarse en la política como aseguró que sucede en la actualidad.

El también del dirigente Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo en el programa Despierta con CDN que: «Hay que poner atención y dejar la campaña electoral, porque es que este gobierno no ha dejado su campaña electoral«.

Sánchez se quejo del mal manejo que el actual gobierno le esta dando al Sistema Nacional de Emergencia 911, afirmando que «se crea el 911 y ahora lo que estamos viendo es prácticamente que el Sistema 911 esta en emergencia«.

Añadió que «¿usted cree que cuando se murió un locutor de la Z por no llegar la ambulancia del 911 es porque había eficiencia? entonces hay un deterioro de la gestión«.

Sánchez Cárdenas además dijo que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se enfoca en buscar culpables «yo siempre he dicho que en esto no es buscar culpa, y en este gobierno todo es culpa, ellos no tienen nada que ver, usted habla de corrupción pero la vieja, de la nueva nada«.

Además, agregó que «los escándalos están ahí, (…) el gobierno del PLD creo 56 hospitales donde se prestan la mayoría de atención, se entregaron equipados y bien montados, el Hemocentro, y mira el Hemocentro como está, que debió empezar en octubre del 2020 y eso es un desastre, un escándalo del que no se habla«.

Aseguró que hay que buscar una manera de eficientizar la operación de los hospitales públicos.

Asimismo, afirmó que uno de los problemas a resolver en la gestión pública de los hospitales tiene que ver con la informatización y el enlace de las direcciones con los hospitales.

«Un hospital tiene un director, un subdirector, un jefe de servicio, tiene todo un staff establecido para hacer la gestión de prestación«, expresó el exministro de Salud.

Amplió que: «El gran problema es que queremos buscar super estructura habitualmente, protección sobre determinadas instituciones, cuando lo que hay que buscar es gerencia de los hospitales públicos. Con eso nosotros podemos lograr el mejor funcionamiento de la prestación de servicio, y control y monitoreo, eso es lo fundamental«.

Explicó que se debe saber que hace una enfermera en cada uno de esos centros de salud, también que hace cada médico, o un laboratorio, llevando al sistema esa información. Aseguró que logrando esto los patronatos serán innecesarios ya que un patronato funcionaba mucho para recaudar fondos para los hospitales.

Costo de Medicamentos

Además se refirió a Programa Medicamentos Alto Costo y Ayudas Médicas asegurando que el plan se ha caído y los abastecimientos de los hospitales han sido denunciados por el mismo Colegio Médico.

Manifestó actualmente uno de los grandes dolores de cabeza es que el costo de medicamentos se ha multiplicado por mas de 50% o 40%. «Usted va al hospital y lo que le indican es una receta para que usted vaya a la farmacia a comprar lo que necesita para la atención«.