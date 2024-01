Resultados sorteos loterías dominicanas martes 09 de enero 2024

Santo Domingo, RD- Los números ganadores de los sorteos de las loterías dominicanas realizados este martes 09 de enero 2024

Aquí usted podrá conocer los números ganadores de la Lotería Nacional, Leidsa, Loteka y Lotería Real correspondientes a esta fecha.

Resultados y Loterías

Lotería Nacional es la primera institución del estado fundada en el año 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Lotería Nacional

Juega + Pega +

Gana Más

Leidsa es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la Lotería Electrónica Internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto – Loto Más.

Pega 3 Más

Loto Pool

Super Kino TV

Quiniela-Palé Leidsa

Por otro lado, está Loteka, una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana.

Los sorteos de Loteria Loteka se realizan todos los días a las 7:55 de la noche. Sus sorteos diarios son: Quiniela Loteka, Mega Chances, MegaLotto y Toca 3.

Quiniela Loteka

Mega Chances

Toca 3

Asimismo, entre las empresas de sorteos dominicanos está Lotería Real, que efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago.

Todos los días a las 12:55 se celebran los sorteos Quinielita Real, Pega 4 Real y Quiniela Real.

El sorteo especial, Loto Real se realizan los martes y viernes a la misma hora, justo antes del Quiniela Real.

Super Palé Real

Quiniela Real

Loto Pool Real

Loto Real

Pega 4 Real

Otras Loterías

La Primera

La Suerte Dominicana

Horarios loterías dominicanas:

La Primera: 12:00 pm y 8:00 pm

La Suerte Dominicana: 12:30 pm y 6:00 pm

Lotería Real: 12:55 pm

LoteDom: 1:55

Lotería Nacional: 2:30 pm, 9:00 pm (6:00 pm los domingos)

Loteka: 7:55 pm

Leidsa: 8:55 (3:55 pm los domingos)

Sorteos millonarios:

Loto Más de Leidsa: 8:55 pm, miércoles y sábados

Mega Lotto de Loteka: 7:55 pm, lunes y jueves

Loto Real: 12:55 pm, martes y viernes

Loto 5 La Primera: 8:00 pm diario

PowerBall: 10:59 pm, lunes, miércoles y sábados

Megamillions: 11:00 pm, martes y viernes

Loterías Extranjeras:



Anguila Lottery: 10:00 am

King Lottery: 12:30 am

Anguila Lottery: 1:00 pm

Florida: 1:30 pm

New York: 2:30 pm

Anguila Lottery: 6:00 pm

King Lottery: 7:30 pm

Anguila Lottery: 9:00 pm

Florida: 9:50 pm

New York: 10:30 pm

Los horarios de los sorteos pueden variar los días festivos.

LEIDSA entrega RD$ 19 millones a afortunado número 455 del Loto

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA), informó que el Sr. Alexander Tavarez, recibió el cheque de 19 millones de pesos, monto que tenía acumulado el sorteo Loto del pasado el sábado 9 de diciembre del 2023. Al resultar ganador con los números: 5-23-29-32-33-37.

Alexander, labora en una joyería en el centro de Santiago y también maneja un carro de transporte púbico en la ruta N de dicha ciudad.

Realizó una jugada automática en el punto de venta, «Panadería Repostería Lucky», la cual está ubicada en el sector El Ensueño, en Santiago de Los Caballeros. Es el 4to. premio Loto vendido en este punto de venta y el millonario número 90 de la provincia de Santiago.

Al recibir su premio de manos del Lic. Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa, el millonario número 455 que realiza LEIDSA, tu única Loto, la fábrica de millonarios, expresó, que con este dinero va a poder realizar su sueño que es, poner una pequeña empresa de alquiler de vehículos.

LEIDSA, además, entregó incentivos por 100 mil y 65 mil pesos respectivamente, tanto al propietario, como al operador del punto de venta, por haber vendido el ticket ganador.