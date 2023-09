Respuesta del Gobierno dominicano al Sr. William O’Neill tras solicitar apertura de la frontera

Santo Domingo, RD.- El Sr. William O’Neill, experto independiente en derechos humanos para Haití de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió hoy una declaración sobre las acciones recientes del Gobierno dominicano.

El Gobierno dominicano expresó su profunda preocupación por la falta de respuesta de las Naciones Unidas ante la grave crisis humanitaria, de seguridad y política que afecta desde hace años a Haití. Precisó que desde 2021, el Estado dominicano viene instando a la comunidad internacional a responder al llamado de auxilio de las autoridades haitianas, reconociendo el impacto que esta crisis tiene en nuestra región y, en particular, en nuestro país.

De acuerdo con el MIREX, el Sr. O’Neill menciona el tema migratorio, que no guarda relación con la actual construcción del canal. El cual busca desviar en la zona fronteriza las aguas del río Masacre hacia Haití.

Como hemos expresado en la respuesta al Sr. O’Neill el 29 de junio pasado, no somos responsables de la situación interna en Haití y no es razonable que nuestro país tenga que asegurar el bienestar social de los haitianos. La situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de nuestra Ley General de Migración. El presidente Luis Abinader ha afirmado que «el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional», y esperamos que esta actúe en consecuencia.

Comunicado Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX).