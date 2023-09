Embajador dominicano en Haití: gobierno haitiano no tiene control de grupo patrocina canal en río Masacre

Santo Domingo, R.D.-El embajador dominicano en Haití, Miguel Faruk, consideró que el gobierno haitiano no tiene control del grupo que financia el canal sobre el rio Masacre. Situación, que a su entender ha dificultado una salida a la crisis que provocó el cierre de la frontera.

Reiteró que a su modo de ver piensa que el gobierno haitiano tiene dificultades para tomar medidas que procuren una solución a la crisis.

“Ese grupo ha estado patrocinando y financiando movilizaciones, vigilancia sobre el canal y evidentemente, también poca gente lo sabe, ese grupo de interés es un grupo que también le hace le hace oposición al gobierno”, declaró el embajador dominicano en Haití.

Asimismo, Faruk dijo que dejó establecido en su reunión con la Cancillería haitiana que el gobierno dominicano se mantiene firme en su decisión de retornar las conversaciones si se detiene la construcción del canal sobre el río Masacre.

“Le dije a la Cancillería que de la única manera que Republica Dominicana puede echar para atrás esas medidas es si se interrumpe la construcción del canal, porque las medidas fueron tomadas porque se pido que se interrumpiera la construcción del canal para que se hiciera cualquier obra de mutuo acuerdo entre los dos países”, declaró el diplomático en conversación con el programa el Sol de la Tarde.

Embajador en conversación telefónica con Sol de la Tarde

Conversaciones con Haití seguirán abierta, pero condicionadas

Asimismo, dijo que le insistió a las autoridades haitianas en que las discusiones están abiertas, “pero hay condicionantes, nosotros como país somos podemos echar para atrás, porque si dijimos el lunes que si el jueves no se paraba la obra íbamos a tomar esa medida y tomamos la medida no podemos echarla para atrás como país si no se detiene la construcción del canal”.

El diplomática dijo que hablo con las autoridades haitianas la semana pasada, y nos manifestó que tenía el interés de que la obra se detuviera, pero no tiene la suficiente fuerza para que eso suceda.

Asimismo, recordó que las autoridades haitianas le habían pedido a República Dominicana que cerraran la frontera entre Carrizal, Elías Piña y Haití, porque ellos habían perdido el control de la aduana del lugar, porque el control lo tenían las bandas armadas.