República Dominicana, entre países con más baja capacidad bélica o de combate

El alcance del sufrimiento en Haití es alarmante, estos enfrentan varias crisis, entre ellas ciclos reiterados de violencia armada, sus efectos han sido devastadores, y las necesidades humanitarias alcanzan una magnitud que se asemeja a lo que solemos ver en conflictos armados, con este dramático escenario a pocos kilómetros está República Dominicana, uno de los países como menor capacidad de defensa y de combate.

Reporte Especial con Julissa Céspedes indagó sobre este aspecto en el que el país se ha descuidado en el tiempo.

El exdiputado Pelegrin Castillo cuenta, a modo de ejemplo, reseñando hechos históricos que nuestro país, a pesar de tener todo en contra, ha salido victorioso en conflictos bélicos como en la guerra de la Restauración, enfrentamientos más antiguos con potencias como Inglaterra y Francia.

Una serie incesante de crisis ha atrapado a los haitianos vulnerables en un ciclo de desesperación creciente, sin acceso a alimentos, combustible, mercados, empleo y servicios públicos, secuestro e inseguridad ha llevado al país a un punto muerto.

“De que Haití es un tema de interés para la República Dominicana. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero no necesariamente militar. De hecho, Haití ni siquiera tiene fuerzas armadas. Ahora, el hecho de que República Dominicana disponga de los recursos para mantener, fortalecer y aumentar sus capacidades militares, sus capacidades de defensa que van más allá de las militares y sus capacidades de seguridad nacional. Eso por supuesto que es saludable”, puntualizó la experta.

La situación de seguridad en Haití está tan descontrolada que los secuestros y delitos ya no se contabilizan en Puerto Príncipe, la capital del país, siendo lo más preocupante de la situación, los vínculos que existen presuntamente entre determinadas bandas y las autoridades estatales, lo que genera la impunidad.

La amenaza nuestra viene de Estados Unidos, no de Haití, porque las armas que están llegando a Haití vienen de Estados Unidos. Las reuniones que se hacen para recolectar fondos para comprar esas armas y mandar a Haití vienen de Estados Unidos. ¿Quiénes lo están haciendo? La diáspora haitiana y el caucus afroamericano

Desde 2006, Global Firepower analiza la información pública de los ejércitos con base en la capacidad que cada uno tiene para hacer guerra por tierra, mar y aire. Su clasificación se basa en la capacidad potencial de guerra combatida por medios convencionales.

Por otro lado, para el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Jose Miguel Soto Jiménez debido a su posición geográfica, la Republica Dominicana que ha tenido incontable conflicto, no es un país no bélico, ya que las situaciones y las circunstancias lo han llevado a luchar desde su descubrimiento hace más de 500 años.

“Nosotros tenemos más de 300, más de 400 años en conflicto bélico. El año. El siglo que menos conflicto bélico hemos tenido es el siglo 20. Y tenemos una cantidad de conflictos militares que desmienten totalmente esa aseveración, que es una aseveración yo creo que descabellada”

1. República Dominicana ocupa el puesto 118 de 145

2. El índice de poder es: 2,5742 en donde una puntuación de 0,0000 se considera perfecta

3. Con una población de más de 10 millones 647 mil personas

4. Personal militar: 90 mil hombres. 60 mil activos y cero reservistas, el estudio suma a las fuerzas paramilitares dentro del personal activo.

5. Fuerza aérea: 63 aeronaves. 8 aviones de ataque y 31 helicópteros.

6. Fuerzas Terrestres: 12 tanques, 2,050 vehículos blindados y cero artillerías de cohetes.

7. Fuerzas navales: 34 naves. 0 portaaviones, 0 destructores y 0 submarinos, en prácticamente todo lo concerniente a flotas,

Conforme el general, Soto Jimenez tal vez el puesto que ocupa Republica Dominicana se debe a que durante la dictadura, el país tenía un poderío militar gigante, que los gobiernos posteriores utilizaron por décadas, pasando solo a comprar lo necesario.

“En el caso nuestro, quizás toda la observación está tramada con nuestro pasado militar. Estamos hablando que a partir de la década del 50 en la República Dominicana, y eso nos refiere a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, nosotros habíamos desarrollamos una potencia militar, lo que yo llamo un gigantesco gigantismo militar que no iba de acuerdo a nuestro, a nuestras posibilidades reales, económicas. Y se puede decir que ese gasto militar de ese gigantismo militar, entonces se tragó cosas tan importantes, no ventiladas en esa época”, explica el militar retirado.

Global Firepower a modo de detalles muestra que de los 53 indicares que estos analizan, República Dominicana en 21 tiene un nivel pobre, 15 en niveles justos, 7 promedio, 7 en bien y tan solo 3 en un nivel excelente.

Conforme el Índice, el país tiene en un nivel justo en: Vehiculas blindados de combates, cobertura de carreteras utilizable, cobertura ferrovial, tanques de combate, la mano de obra que alcanza la edad militar anualmente, entre otros.

La plataforma indica que el poder adquisitivo del Ejército dominicano es de 630 mil 720 millones de dólares, lo que lo posiciona en el número 92 de los 145 países enlistados, superado con creces por Cuba, que ocupa el puesto 58 con inversiones que rondan casi los 3 mil millones de dólares.

República dominicana está excelente en indicadores como el de producción de carbón, así como buen número total de puertos y terminales comerciales y cobertura total de la línea de costa. Una buena calificación en cuenta a aviones de ataque, aviones de transporte, y aviones de misión especiales.

Carolina Ramírez, experta en seguridad opina lo siguiente: «A nosotros tienen que compararnos con esos países, con El Salvador, con Guatemala, con esos países, con Honduras, con Nicaragua, con estos países de la región que son nuestros homólogos. Entonces, cuando tú me haces una comparación con el Caribe, o si me pudieras me comparara por ejemplo con Latinoamérica, y claro, en el tema de Latinoamérica, tú tienes que compararme, pero tienes que hacer tomar en consideración el Producto Interno Bruto. Tienes que tomar en consideración el territorio y la población».