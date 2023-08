Renuncia del PLD Jeffrey Infante, aspirante a alcalde de Santiago

Santiago, RD.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aspirante a la candidatura a la alcaldía de Santiago, Jeffrey Infante renunció a formar parte de esa organización política.

También a todas las actividades y posiciones políticas en las que estaba involucrado.

En una carta dirigida a Danilo Medina, presidente del PLD, y a Charlie Mariotti, secretario general, infante dijo que su visión y principios ya no se alinean con los del partido. Por lo que considera que ha llegado el momento de seguir un nuevo camino.

Me gusta trabajar con equipos decentes, respetuosos y sin prepotencia ni imposiciones, y esas características fundamentales se han visto afectadas en el seno del partido en los últimos tiempos. Como candidato a alcalde, deseo brindar lo mejor de mí y continuar sirviendo a Santiago con transparencia y sinceridad. Jeffrey Infante

De igual forma, reconció que durante los más de 20 años en el PLD logró gran aprendizaje. Tambien pudo desarrollar su carrera política y prepararse para «ser un candidato a la altura de las expectativas de Santiago».

He luchado por una nueva política honesta y comprometida, basada en la seriedad, la juventud, el trabajo duro y el conocimiento de la realidad municipal. Jeffrey Infante

Carta de renuncia del PLD de Jeffrey Infante

Hoy, con profundo sentimiento y convicción, presento mi renuncia al PLD y a todas las actividades y posiciones políticas en las que he estoy involucrado con este partido.

Ha sido un honor formar parte de una institución con un legado histórico. Formado por grandes hombres y mujeres que defendieron los intereses del país y de su gente durante todos estos años. Sin embargo, considero que ha llegado el momento de seguir un nuevo camino.

Durante los más de 20 años que llevo en el PLD, he aprendido mucho. He desarrollado mi carrera política, y he trabajado incansablemente para prepararme y ser un candidato a la altura de las expectativas de Santiago. Luché por una nueva política honesta y comprometida, basada en la seriedad, la juventud, el trabajo duro y el conocimiento de la realidad municipal.

He dedicado innumerables horas a elaborar propuestas serias y realistas que beneficien a todos los santiagueros.

Sin embargo, siento que mi visión y principios ya no se alinean con los del partido. Me gusta trabajar con equipos decentes, respetuosos y sin prepotencia ni imposiciones. Y esas características fundamentales se han visto afectadas en el seno del partido en los últimos tiempos. Como candidato a alcalde, deseo brindar lo mejor de mí y continuar sirviendo a Santiago con transparencia y sinceridad.

«No tomo esta decisión a la ligera»

Agradezco a todos aquellos que me han apoyado y creído en mí a lo largo de esta travesía. No tomo esta decisión a la ligera, pero siento que es la correcta para mí y para la comunidad que tanto amo.

Agradezco y reconozco con humildad lo mucho que he aprendido en esta escuela política que para mí ha sido el PLD. Sé que allí quedan hombres y mujeres honestas y decentes, que tarde o temprano, tomarán decisiones por el bien del futuro político del país.

Especialmente, quiero expresar mi gratitud a todos los santiagueros que me han conocido y han confiado en mi capacidad para liderar. A partir de este momento, asumo la responsabilidad de seguir adelante por mi cuenta. Para continuar trabajando por los ideales que me impulsaron a entrar en política en primer lugar.