Pescadores de anguilas en Nagua reclaman pago de precio justo

Nagua, RD.- Los pescadores de Anguilas de la provincia de Nagua, dijeron que hay un monopolio de los dueños de las licencias de exportación lo que lo están perjudicando a ellos con un precio tan que son lo que tienen que ir a pescar las anguilas a los ríos.

Indicaron además que los dueños de las licencias le quieren pagar el gramo a 100 pesos lo que es un abuso lo que se irían a la huelga y paralización de la pesca de las anguilas si no se ajusta el precio a 250 0 300 pesos por gramo ya que lo que exportan venden por miles de dólares y a ellos se la compran barata.

Mientras que el Dirigente Popular del Falpo Enmanuel Dario, dijo apoyar a los pescadores de Anguilas para que se le pague un presio justo.

Mientras que el Director de Codopesca Carlos José Then, Indico luego de reunirse con los pescadores de Anguilas en Nagua, que no existe tal monopolio con las licencias de exportación ya que hace 20 años estaba así y así se a quedado con excepción de algunos que se le a quitado la licencia por no cumplir lo que establece la institución.