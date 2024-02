La Vega: Denuncian incendio en vertedero municipal de Soto

La Vega, RD, – El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, informó la noche de este miércoles que desconocidos incendiaron el vertedero municipal de Soto, sin que hasta el momento se conozcan las razones.

El alcalde, quien según explicó se enteró de la noticia tras llegar de su recorrido político, manifestó que se resiste a creer que este sea un sabotaje político o en resistencia al cierre del vertedero.

Me parece extraño que justamente hace días presentamos ante la prensa que hemos terminado la construcción de la estación de transferencia, para el traslado de los desechos sólidos, y en la mañana de hoy hemos anunciado el cierre definitivo del vertedero municipal de Soto.

Me resisto a pensar que este sea un sabotaje político, me resisto a creer que este sea un sabotaje de resistencia al cierre del vertedero, pero sí les puedo decir que si es para hacernos un daño político, no lo van a lograr.

Kelvin Cruz, alcalde de La Vega.