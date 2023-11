Santiago, RD.- El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, confirmó a CDN que dejaron en libertad los ocho empleados del ayuntamiento de Santiago que miembros de la Policía Nacional habrían apresado por estar supuestamente destruyen vallas publicitarias del candidato alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ulises Rodríguez.

Mientras que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, catálogo dichos apresamientos como ilegales, y que procederán de manera legal contra la institución policial que actuó de manera represiva e infundada.

De su lado, el abogado Rómulo Sánchez, dijo que tienen varios meses desmontando publicidad solo de los candidatos del PRM, sobre todo del que aspira a la alcaldía, destaca que tenían los permisos; sin embargo, el alcalde Abel Martínez destaca que esas vallas no cuentan con los permisos.

RECOMENDAMOS LEER: Alcalde de Santiago denuncia Policía retuvo personal y equipos de ese cabildo

Abel Martínez dijo que sin importar la bandera política, no permitirá se violenten los reglamentos municipales y aclaró que no se trata de un asunto político particular, sino de hacer cumplir la ley.