Constanza, RD. – El candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Domingo Díaz indicó este jueves que la política en Constanza está como todo el país porque hay una parálisis después de las Elecciones municipales, debido a que el gobierno trata de asfixiar la oposición al no entregarles los recursos para la campaña electoral.

«Como el partido de Gobierno tiene a su disposición los recursos del estado pueden resolver sus problemas, ellos usan esos recursos sin ningún tipo escrúpulo, de manera que ellos resuelven los problemas y como acaban de salir airosos de una elección donde prácticamente estos se creen triunfante», dijo el aspirante a diputado.

Díaz manifestó que si se observa bien la provincia de La Vega, el perdedor fue el partido de Gobierno al perder la mayoría de las alcaldías, entre la que figuran, el municipio de Jarabacoa, el municipio de Jima, el distro municipal de Buena Vista, el distrito municipal de Manabao en Jarabacoa, y el municipio de Tireo, donde el PRM tenía un síndico Legendarios, «y perdió». Entiende que existe una parálisis que no se puede negar porque existe en todos los partidos politicos.

Falta agua en Constanza

Domingo Díaz resaltó que «Yo siempre he tenido la idea de que si en Constanza nos unificamos, porque el Agua de Constanza es insuficiente y no solamente para el cultivo también para la toma y el consumo humano, porque el tan preciado liquidó no está llegando a las casas la gente de la parte alta no están recibiendo Agua. Entonces si aquí no se trabaja de una manera concienzuda, yo veo anunciando Presa en toda parte del país veo que dicen que el 25 será el año de las Presas, pero en Constanza tenemos que hacer una mini presa en el rio grande con el convento», dijo el candidato, quien pronosticó que en Diez o quince años se quedarán sin agua, por lo que entiende no habrá agricultura.

El aspirante a volver a la Cámara de diputado puso el ejemplo de que en la montaña de todo el Valle de Constanza se pueden fabricar casas turísticas, pero que no son permitidas debido a una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, la cual qué prohíbe la construcción por encima de los mil doscientos metros sobre el nivel del mar, y a mil 200 metros sobre el nivel del mar. Mencionó el Hotel Nueva Suiza, poniendo ejemplo con la tierra del señor Danilo, de la ual dijo que si uno hace una cabaña ahí donde se podría urbanizar Constanza pudiendo producirse un desarrollo turístico.

Al cuestionarlo sobre su candidatura, indicó que se considera valiente, ya que tenía una candidata en Jarabacoa, a la cual renunció, por lo que se quedó solo en la casilla blanca. Resaltó su eslogan como «Domingo Díaz de regreso para el Congreso», diciendo que él dejó huella en su pueblo porque todo el que le Conoce así lo expresa.

Por Winston Hernández