Gran cantidad de dirigentes del PRM se juramentaron hoy en la Fuerza del Pueblo para seguir fortaleciendo el partido opositor.

La Guáyiga, RD.- El líder de la oposición política dominicana, Leonel Fernández, aseguró hoy en un acto de juramentación de personas provenientes de las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que la reelección del actual presidente, es una yola que naufragará.

La reelección no va a poder llegar a puerto seguro, porque la reelección no ha reconocido, que el pueblo dominicano está atravesando por severas calamidades en estos momentos. Lo más importante es la nutrición, la comida en la mesa de cada ciudadano y, eso no está ocurriendo hoy día en la República Dominicana. Ocurría en nuestros tiempos y ocurría porque en los gobiernos nuestros se prestaba particular importancia a la producción en la República Dominicana.

Leonel Fernández, precandidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo.