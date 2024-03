Productores de la película “Asalto en Progreso” son intimados por derechos de autor

Santo Domingo. – Los productores cinematográficos Anna Iris Gómez, Francisco Disla (El Indio) y Josell Hernández, de la Aldea Films, realizadores de la Película Asalto en Progreso, la cual narra el asalto a la sucursal del Banco del Progreso en 1993, fueron intimados por derechos de autor.

Los mismos deben de abstenerse, utilizar, vender, comercializar, transmitir, obsequiar, divulgar, promocionar, realizar premiere de películas, proyectar películas, de marcas y derechos registrados, que le asisten a Michael Toribio Corniel.

Toribio Corniel, representado por su abogado, Cirilo de Jesús Guzmán, intimaron mediante los actos de alguacil no. 64 y 65 del 4 de marzo de 2024; So pena de ejercer las vías legales correspondientes en caso de no obtemperar. Notificándoles, además, el registro de Marca Mixta de la ONAPI no. 232593, el registro de guion no. 0007059 de la ONDA, el registro el guion de la ONDA no. 000945, y el contrato de cesión de derechos patrimoniales. Mismo en el que el periodista Huchy Lora, le cedió los derechos de su obra Fuga o Muerte.

A Los productores se les avisó previamente de la existencia de derechos registrados, propiedad de Michael Toribio Corniel, por acto de alguacil del 15 de diciembre de 2022. También resultaron puestos en conocimiento de los derechos que reclaman el intimante, el periódico, el Nuevo Diario, Palacio del Cine, Caribbean Cinemas, y la Dirección General de Cine (DGCINE).

Michael Toribio Corniel, no solo posee los derechos de la obra escrita y vivida por Huchi Lora, también tiene el registro de ONAPI 252593. En el que, incluso, reivindicó la careta con sus colores originales. Mismo con el que se llevó a cabo el hecho que consternó a todos los dominicanos el 1 de marzo de 1993.