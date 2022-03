Procuraduría investiga agresión contra Pedro Casals

La Dirección Contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República informó que inició una investigación sobre la agresión que recibió el abogado y comunicador Pedro Casals de parte de su pareja.

"Sí, estamos investigando”, fue la frase que emitió la procuradora adjunta Ana Andrea Villa Camacho, al ser preguntada por CDN de si el Ministerio Público realizaría alguna acción al respecto.

Se recuerda que el pasado martes se filtró un video donde se puede ver a la pareja de Pedro Casals propinarle varios golpes en la cara cuando se trasladaban en un vehiculo en uno de los elevados de la Capital.

La reacción de comunicado a la viralización del video, donde lo golpean varias veces, ha sido responder que él "es un caballero”. Tal respuesta provocó decenas de reacciones en redes y programas de opinión. Unas en agravio al comunicador y otras que defienden que por esa causa que no reaccionó de manera violenta contra su pareja, de la que solo se sabe que se llama Jacqueline.

Los comentarios en redes sociales y en otro foro han sido de criticas al Ministerio Público. Principalmente por la falta de acción contra la joven agresora, en el entendido de que cuando un hombre es el agresor las reacciones judiciales se producen de forma inmediata.

Asimismo, para despejar dudas la ex esposa del "cuarto bate" como se le conoce a Pedro Casals, dejó claro en un mensaje de twitter. En dicho mensaje aclara que no es la persona que aparece golpeando al comunicador en el vídeo. Dijo que en ningun momento se veria involucrado en un episodio como ese y que no está de acuerdo con la violencia.