Santo Domingo, RD. – El diputado y coordinador Nacional de la campaña del Partido Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado tildó este martes de caprichoso al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), acusándolo de tener una posición política, la cual busca definir con dicha sentencia en contra de la Fuerza del Pueblo y de Rafael Paz.

Rubén Maldonad expresó que el Tribunal tiene que analizar los hechos y evacuar una sentencia basada en La Ley y que «en este caso en particular, usted no se está apoyando en la Ley, usted se está apoyando en un capricho de un presidente de un Tribunal que tiene una posición política y la quiere definir y quiere echarle una pasta de jabón al sancocho, esa es la verdad, no lo vamos a estar tapando más».

El expresidente de la Cámara baja expresó que no hay forma alguna de explicar que si ellos han cumplido con el derecho de sometimiento del tema de las reservas, cómo se evacua una sentencia con nombres y apellidos de los candidatos que debían sacar de la boleta, sin ningún derecho.

«No aceptaremos bajo ninguna cirscunstancia un fallo que claramente está definido se está haciendo con el objetivo de crear un problema a lo interno del partido».

Resaltó que todas las decisiones del presidente del TSE se realizan para buscar dificultad en el desenvolvimiento electoral de la organización política que representa.

Asimismo, el dirigente político explicó que ellos cumplieron estrictamente con lo que mandó la Ley. Detalló que si el Tribunal entendía que no respetaron el proceso interno, lo que debió hacer, era quitar a un candidato de la encuesta. No de las reservas que realizaron según la Ley.

Añadió que no pueden arreglar lo que está bien, explicando que las reservas es la primera acción de elección de candidaturas del partido. Entiende la misma no debió ser tocada.

Rubén Maldonado dice TSE comete atropello

Aseguró que el Tribunal Superior Electoral cometió un atropello con esa organización política. Explicó que ellos sometieron la lista de reservas en el tiempo que habilitó el órgano electoral. Agregó por esto que la FP cumplió con los requerimientos de dicha Ley.

El político dijo que el TSE se fue más allá de sus atribuciones, fallando más allá de lo que pidieron los vinculados al hecho. Por lo mismo alega que en este caso se produce una irregularidad. Asimismo, sentenció que el Tribunal no puede ignorar la candidatura de Rafael Paz, debido a que viola dicha Ley.

«Esa reserva no puede ser ignorada por el TSE y si lo ignora está violentando un derecho adquirido también por el mismo candidato al que le fue reservada la posición, porque ya él tiene u derecho reservado primero que todos los demás candidatos, porque es que él fue preseleccionado por el partido basado en lo que la Ley establece». Dijo Rubén Maldonado.

Explicó que el partido se reservó las 16 diputaciones, y luego aplicó para los demás aspirantes a las demás posiciones, los demás métodos sugeridos.