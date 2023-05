Santo Domingo, RD. – El ex alcalde y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Domingo Batista, anunció este sábado su apoyo al aspirante a la alcaldía por el municipio Mérido Torres, quien se perfila desde ya como el ganador de la convención interna del PRM y quien ha ido consolidando su estructura política para convertirse en el próximo alcalde del municipio Santo Domingo Este.

En un masivo acto realizado en el Polideportivo de Invivienda, Batista dijo que a partir de hoy se escribe una nueva historia en el municipio SDE, al indicar que, sin lugar a duda, es la primera vez que un pasado alcalde le levanta las manos a uno que va a ser alcalde de este municipio. Agregó que la decisión de apoyar a Mérido Torres es una decisión inequívoca para el municipio.

El objetivo de esta reunión es que todos trabajemos a partir de mañana, no cojamos vacaciones, porque el Partido Revolucionario Moderno no puede equivocarse, tiene que escoger un candidato que sea de la base del partido, un candidato que en todos los escenarios ha estado ahí, que nunca cogió vacaciones, que siempre dijo donde me necesiten ahí estoy. El compañero Mérido aquí está como el candidato del Partido Revolucionario Moderno y que nosotros lo apoyamos.

Domingo Batista.