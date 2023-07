Santo Domingo, RD. – Tras registrase una descarga eléctrica letal que acabo con casi dos millones de pesos valorados en vacas, es importante saber por qué este ganado muerto no puede ser consumido.

La muerte de animales por rayos no es tan rara. De acuerdo a expertos, esto representar casi el 80% de los incidentes fatales del ganado en los Estados Unidos.

De acuerdo con BBC Mundo, las autoridades de la salud en Brasil recomiendan que estas carnes no sean consumidas ya que la calidad de del ganado que ha sido alcanzado por rayos no puede ser garantizada. En estos casos la sangre se coagula rápido y no permite el sangrado. Un paso crucial para evitar la contaminación.

Perdidas en Dajabon

Entre los animales muertos hay cuatro vacas productoras de leche, 12 preñadas y un toro, según informó Ramón Faña, propietario del ganado afectado.

Los animales, valorados en casi dos millones de pesos se encontraban descansando bajo la sombra de una mata de mango. Cuando fueron sorprendidos por una descarga eléctrica letal, desencadenando una potente descarga que resultó en la pérdida irreparable de los animales.