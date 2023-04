Mueren 18 mil vacas tras explosión en Texas

Una explosión y el incendio subsiguiente en una granja en el norte de Texas dejó 18,000 vacas lecheras muertas, siniestro que podría ser el más mortífero para el ganado en Estados Unidos, informó el Animal Welfare Institute (AWI).

This tragic incident is the deadliest barn fire involving cattle since at least 2013, when AWI first began tracking #barnfires. Farms must do more to protect animals by adopting commonsense fire safety measures. https://t.co/e7gnmZqbcy