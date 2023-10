Víctor Suárez se va del PLD: “Donde mi corazón no esté, no debo seguir»

El diputado y miembro del Comité Político del Parido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Suárez, renunció de esa organización bajo el alegato de que su corazón no está identificado con el candidato presidencial de esa organización, Abel Martínez.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el legislador también alegó estar disgustado con la escogencia del candidato a alcalde de Santiago, Víctor Fadul, así como la elección de la candidatura a senador y otras posiciones electivas.

“Donde mi corazón no esté, no debo seguir y hoy pongo fin a una relación de 28 años de carrera ininterrumpida”, indicó Suárez en su post.

