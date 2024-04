Minuto a minuto | Encuentro candidatos presidenciales 2024 del CONEP

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) hoy da comienzo a una serie de encuentros con los candidatos presidenciales para conocer sus programas de gobierno. El invitado de hoy es el candidato Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. Con él se estará conversando sobre temas relevantes para promover el desarrollo sostenible del país, incluidas las Propuestas Estratégicas para el Bienestar Integral de los Dominicanos, emanadas de la Décima Convención Empresarial.

Candidatos presidenciales: Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo

PIB

«Es justo reconocer que durante medio siglo la República Dominicana ha venido avanzado, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5.2% del PIB. Desde 1996 en adelante, es decir hace 27 años, se produjo una aceleración de ese crecimiento, que por primera vez en la historia dominicana podemos decir que se triplicó. Es decir tres Repúblicas Dominicanas en términos de riqueza», dijo Leonel Fernández.

Retos y oportunidades

«Tenemos un tema de acceso al agua potable, hay un tema de déficit habitacional y de la calidad de vivienda en el país. También hay un tema de nutrición, que no se cuenta con los recursos básicos para mantener una vida saludable. Por otro lado, el problema energético no está resuelto en el país, especialmente porque estamos pasando de un modelo de combustibles fósiles a una era pos carbónica, que pasa por las energías renovables».

Propuestas

«Nuestro programa de gobierno dice 2024 propuestas para una transformación de la República Dominicana. Que de hecho tiene 28 ejes temáticos que coinciden con muchos de los que tienen aquí en el CONEP. Fue durante nuestro gobierno que se hizo la reforma de modernización de las instituciones públicas, con todo un conjunto de disposiciones legales que trazan un perfil de una República Dominicana mejor».

Inflación

«La República Dominicana tiene la capacidad de producir el 85% de los productos alimenticios que consume la población. Sin embargo, hemos visto con preocupación que durante esta gestión gubernamental, hemos visto un deterioro en términos de inflación. Una forma de combatir esto es incrementando políticas restrictivas conjunto a los niveles de producción».

Manufactura

«Si se da una buena integración, la manufactura local puede tener vocación exportadora, como es el caso de la familia Marranzini. Pero no lo hace en términos generales con el volumen, la intensidad y la diversidad a los que verdaderamente podríamos llegar».

Turismo

«Ya tenemos 10 millones de visitantes en una recuperación maravillosa pospandemia. Pero esto nos enseñó que el turismo depende de muchas variables externas. Todavía tenemos el reto del sargazo en la puerta. Esto constituye un serio peligro para el futuro del sector turístico del país. En ese sentido, debemos fomentar el turismo interno y garantizar que nuestras estrategias contra en cambio climático sea efectivo».

Educación

«El sistema educativo de la República Dominicana reproduce la desigualdad de nuestro país. Los niños que salen del Carol Morgan siempre tiene mejor preparación, que un niño que sale de una institución pública. Esto profundiza la desigualdad social. Aunque tenemos el 4% del PIB destinado a la educación, no está acompañado de una filosofía educativa que acompañara el crecimiento».

Además en este encuentro de candidatos presidenciales, Leonel Fernández dijo, «La gran revolución será la lógica, el pensamiento crítico y la capacidad para debatir. Por tanto si se introduce el énfasis en el sistema STEAM, entonces podremos avanzar»

Salud

«La salud no debe ser cuidar enfermos, sino evitar que la población se enferme. En materia hospitalaria, hace falta construir más unidades en la parte este y norte de la República Dominicana. Además hay que acortar la brecha entre el régimen subsidiado y el contributivo familiar, ya que los niveles de atención médica no son los mismos. Al respecto parte de lo que se alega, es que los pagos del gobierno no llegan a tiempo y por tanto no se fundamenta en un régimen sostenible en el tiempo».

Seguridad social

«Paradójicamente la clase trabajadora de la República Dominicana se está convirtiendo en la oligarquía financiera del país. Haber construido un fondo de pensiones inmenso, con cuentas individuales hace que los beneficiarios reciban poco. Tenemos un ahorro nacional de gran magnitud y solo recibe el 40% de su salario, al ser una cuenta personal como si fuese de ahorro. Se trata de un sistema de pensiones que se parece a una cuenta de ahorros y no de un sistema que fortalezca al país y reporte beneficios intergeneracionales».

«Ahora vemos cómo se están financiando obras de infraestructura de hoteles y otros, que el dinero sale de los fondos de pensiones. Y en un futuro veremos a los gobiernos beneficiarse de ese capital y esto debe cambiar, modificando un concepto de ahorros individuales».