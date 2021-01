Poder Ejecutivo crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas

Se desarrollará bajo estándares internacionales ISO

Santo Domingo RD.- El Poder Ejecutivo crea mediante decreto 36-21 el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en el país, con el objetivo de impulsar las normas y políticas de prevención de incumplimiento regulatorio e irregularidades administrativas que potencien los estándares de transparencia en la Administración Publica para garantizar una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los fondos públicos.

El Programa de Cumplimiento Regulatorio en la Contrataciones Públicas se desarrollará bajo estándares internacionales ISO de gestión de cumplimiento y antisoborno, entre otros.

El Gobierno explicó que los estándares se implementarán en las Unidades de Compras de cada ente y órgano del gobierno para garantizar y promover el cumplimiento normativo bajo un esquema de gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas en la gestión pública desde la promoción de la integridad y la transparencia.

Se instruye a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para que proceda con el desarrollo e implementación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas de bienes, servicios y obras en todas las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la ley núm. 340-06 y su modificación.

Vea también: Contrataciones Públicas descarta denuncia adjudicación laptops del Ministerio de Educación

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) coordinará una mesa técnica con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Unidad de Análisis Financiero.

Además el Ministerio de Administración Publica, el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) y otras entidades de acuerdo a interés y oportunidad para mejorar la efectividad del Programa, procurando un esfuerzo interinstitucional coordinado que permita alcanzar los objetivos trazados.

Las instituciones de la mesa técnica trabajaran en conjunto para armonizar la comunicación entre las figuras de cumplimiento, control interno, unidad desde cumplimiento de sectores regulados (siempre que existan) y comisiones de ética pública para la optimización de los recursos y delimitación de roles.

El Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas de Bienes, Servicio y Obras de la República Dominicana, de manera enunciativa mas no limitativa, se articulará con los siguientes componentes: a) Normalización de procesos. b) Gestión de riesgos. c) Debida diligencia pública. d) Controles financieros y no financieros. e) Canales de denuncias. O Códigos de Conducta. g) Auditorías internas.

También la Certificación de unidades de compra. ARTICULO 6. La Dirección General de Contrataciones Públicas creara un Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento Publico que agrupara a los Oficiales de Cumplimiento Publico de todos los órganos y entes de la Administración Publica, y cuyas atribuciones, rol y perfil serán definidos por la DGCP en su calidad de Coordinadora Nacional del Comité.