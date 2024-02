Santo Domingo, RD.- El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró que en cuanto al montaje y organización de las elecciones del próximo domingo, por parte de la Junta Central Electoral (JCE) todo el proceso marcha bien y llamó a la ciudadanía a ir a votar en los comicios municipales.



“Como institución, y viendo todo el proceso de la Junta Central Electoral todo está listo en la parte que tiene que ver con la organización, según el calendario y según las informaciones que la Junta ha ido presentando”, dijo Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de la entidad.

Observación del proceso electoral

“Nosotros como participación Ciudadana vamos a estar observando desde la sociedad civil, el desarrollo del proceso, las incidencias que salgan, el comportamiento de la población, como se desarrolla la tecnología, que parece que está muy bien estructurada, por lo que entendemos que el domingo no va a ocurrir nada fuera de las incidencias que puedan darse en un proceso electoral”, apuntó.



Miriam Díaz, miembro del Consejo directivo de la entidad, explicó que en esta ocasión Participación Ciudadana se limitará a hacer una observación cualitativa. Dijo que para ese trabajo cuentan con 400 observadores que ya fueron debidamente acreditados en la JCE y estarán diseminados en todo el país.



“Participarán 400 observadores que están acreditados en la JCE y estarán distribuidos en todo el país para levantar la información cualitativa que se necesita para hacer un informe sobre la valoración del proceso”, expreso Díaz.

No hará conteo rápido sobre el resultado de las elecciones

Igualmente, informó que en esta ocasión Participación Ciudadana no hará conteo rápido sobre el resultado de las elecciones. “El sistema que está implementado la Junta es bastante transparente, puede haber fallos en los lugares, pero en términos de transmisión y de rapidez, es difícil competir con eso, y no es fácil montar ese conteo rápido”, subrayó.



Las ejecutivas de Participación Ciudadana también llamaron a la población a votar en las elecciones municipales del domingo y que el ejercicio del sufragio lo ejerzan de manera consciente y bien informada.

“La ciudadanía debe ir a votar, es importante ir a votar, al final los gobiernos locales son lo mas cercanos que tiene la gente, eso sí, debe votar de manera consciente, bien informada; acérquense, busquen la lista de candidatos, conozcan su propuesta y voten por el que entiendan es la mejor propuesta”, instó Leidy Blanco, coordinadora de la unidad de partidos políticos de la organización.

En cuanto a las debilidades que identificaron de cara a las elecciones en el marco de la observación que hacen desde mediados del pasado año 2023, informaron que fue la falta de información y orientación a la ciudadanía de cómo votar. Sin embargo, reconocieron el esfuerzo que ha hecho la JCE en el último tramo para orientar a la población sobre cómo ejercer el derecho al sufragio.



“La sensibilización educativa es muy importante, no solo para que la gente sepa que el 18 debe ir a votar, sino para que sepa cómo votar, y cuáles son los puestos electivos, pero la JCE ha arreciado en la educación”, apuntó Blanco. Sostuvo que ese es un papel que también deben jugar los partidos políticos no solo para el traslado de electores.



Miriam Díaz reconoció que los partidos hacen su función, pero que lo hacen a última hora. “Hay que ver los colegios electorales y está todo ese grupo de gente tratando de convencer a los electores”, comentó sobre la realidad que desarrolla en el entorno de los colegios el día de las votaciones.



Explicó que el proceso de votación podría resultar complicado para los votantes. “Puede ser que haya muchos votos nulos”, advirtió Díaz.



Las ejecutivas de Participación Ciudadana fueron las invitadas la entrevista especial de elCaribe y CDN, conducida por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez, junto a las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández.



Atento con tu voto



La directora ejecutiva de Participación Ciudadana informó que de cara a las elecciones han puesto en funcionamiento la plataforma “atento con tu voto” que sirve para denunciar delitos electorales.



“Lamentablemente a veces la comisión de esos delitos se entiende como algo natural que se da en los procesos, y ahora hay un marco legal, tenemos la fiscalía especializada en delitos electorales, y esta plataforma para que la ciudadanía pueda denunciar esas situaciones que se verifican en el territorio”, comentó.



Explicó que la plataforma funciona con un equipo que va evaluando los hechos y que luego sube a una plataforma para que la gente pueda ver lo que se está denunciando.



“Lo importante de esto es que tenemos un acuerdo con la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, para que a partir del Ministerio Público pueda evaluar cuál de esas denuncias tiene indicios de que se pueda iniciar un proceso”, apuntó Fátima Lorenzo.



Agregó que el objetivo de recoger esas denuncias es para que la gente sepa que ‘hay un lugar donde esas denuncias llegan y tienen consecuencias”.



Enfatizó en la importancia de que la ciudadanía sepa que existe esa herramienta y que tenga conciencia de que hechos como la compra y venta de cédulas es un delito electoral a pesar de que la gente lo ha normalizado por la frecuencia con que han ocurrido durante mucho tiempo.

Depuración de candidatos



Miriam Díaz puntualizó que la información que suministró el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que sometería la lista de candidatos a investigación de varias entidades, incluida Participación Ciudadana, fue una propuesta que esa entidad no asumió.



“Nosotros decidimos, fue un tema que se discutió en Participación, decidimos que aunque nos mandaran (la lista), nosotros no íbamos a hacer ese trabajo; número uno porque nosotros no podemos desviarnos de los objetivos de la organización para trabajar en otra cosa que no nos corresponde, somos una organización de sociedad civil relativamente pequeña, no tenemos un ejército de gente para hacer eso”, explicó.



La segunda razón que expuso Díaz es que en el caso que hubiesen accedido a hacer la investigación que pidió el PRM y encontraran alguna persona cuestionable, eso mismo lo hubiese podido hacer un partido que “además tiene mejores posibilidades que Participación”.



Díaz consideró que los partidos políticos no han hecho el esfuerzo suficiente para evitar que el dinero del crimen organizado penetre las organizaciones. “Es que con campañas tan costosas, tan largos, un líder comunitario tiene la posibilidad de mantener una campaña más de un año; al tener campañas tan costosas y tan largas hace obviamente que el crimen organizado entre”, comentó Blanco.



Y agregó: “Primero esa es una responsabilidad de los partidos, identificar quienes son sus candidatos porque al final de la calidad y de la representación, no se limita a como los ciudadanos votan, sino a quienes los partidos presentan”.

El clientelismo sigue siendo un mal

Para las ejecutivas de Participación Ciudadana la transparencia del gasto público es la principal herramienta para evitar el clientelismo político. “Para nosotros que estamos dedicados a esta construcción democrática es algo importante, pero el pueblo dominicano tiene su forma de recibir una compensación, hasta un bono de mil pesos han puesto casi al término del año escolar”, dijo Díaz.



Leidy Blanco consideró que la Ley Electoral tiene recompensa social y establece que los montos de las ayudas sociales no pueden ser aumentados ni en presupuesto ni en número de beneficiarios. “Pero tú tienes un bono extra (bono educativo) que aún no se le ha explicado a la sociedad dominicana por qué van a entregarlo”, puntualizó.

Fátima Lorenzo dijo que es necesario generar conciencia con la ciudadanía de que el clientelismo no beneficia a la ciudadanía. “Son muchos aspectos que se deben tomar en consideración al momento de ver este tema” observó la activista social.

“Difícil cuantificar uso recursos Estado”

Las representantes de Participación Ciudadana consideraron que en el contexto de la campaña municipal es difícil cuantificar el uso de los recursos públicos para favorecer el partido oficial.

“En estas elecciones municipales están tan distribuidos y fraccionadas que sería muy difícil cuantificar algunas cosas, como sería el uso de los recursos del Estado, porque cada alcalde y aspirante a alcalde, hasta regidor, podría estar usando recursos del Estado en su provecho y el provecho de su partido”, apuntó Miriam Díaz.

Dijo que cualitativamente la principal característica es la extensión de las campañas. “Por un lado nosotros mostramos algunas aspectos como progreso de la democracia que deben hacernos sentir contentos porque en muchos otros países se está echando para atrás, sin embargo falta organizarse y reducir los costos de las campañas con los recursos del Estado y de otras fuentes no legales”, comentó.

Leidy Blanco

De las cosas más valiosas que podemos decir de este proceso electoral es que el voto es directo, y eso es lo más central de este proceso”

Fátima Lorenzo

Hay un incremento significativo en el capítulo de publicidad sin que haya algún elemento extraordinario que pueda justificar el incremento”.

Por Yanessi Espinal