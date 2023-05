José Ignacio Paliza: “Será un antes y un después en el manejo del Estado en la campaña”

Santo Domingo, RD.- El ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, reveló ayer que los principales directivos del equipo de campaña de la organización que al mismo tiempo ocupen funciones en el Estado, saldrán del tren gubernamental para evitar “confusiones en el uso de los recursos públicos”, una vez arranque formalmente la campaña electoral.

“Nosotros no queremos utilizar las mismas prácticas de la vieja política, nosotros tendremos ejemplos con señales muy contundentes como que los principales directivos de la campaña política una vez cierren los plazos electorales correspondientes, saldremos del Gobierno para dedicarnos a lo que es para nosotros central, para que no haya confusión entre el ministro y director de una campaña o con una responsabilidad de una campaña y los recursos que pueda utilizar; les puedo garantizar que los principales directivos de la campaña saldrán del Gobierno cuando se abran los procesos correspondientes si coinciden en que esos directivos tengan funciones en el Estado”, dijo Paliza.

Sostuvo que la medida que implementará el gobierno del presidente Luis Abinader obedece a que se quiere establecer el mayor distanciamiento posible entre el uso de los recursos públicos en campaña y que si alguien lo hace tenga la amonestación correspondiente.

“Yo soy uno que me he preparado como presidente del partido para, en un momento determinado, vencido el plazo correspondiente, tomar mi distanciamiento del Gobierno. Esto para poder dedicar el tiempo que requiere mi partido para las elecciones de 2024. Hay algunos que tenemos que tomar la decisión por la responsabilidad que tenemos y mandar señales de hacer política de manera diferente y hacer lo propio, y hacer los arreglos de lugar, marcar diferencias y distanciarnos de la vieja política”, apuntó.

Aclaró que probablemente no todos los funcionarios se verán obligados a salir del gobierno por su responsabilidad en la campaña electoral.

“Hay algunas funciones que no rompen, ni generan confusión, no me he referido a eso, tampoco la cantidad de tiempo que tienen que dedicar a una campaña no pone en riesgo lo oportuno, lo dinámico, efectivo o eficiente que pueden ser en la administración pública. No me he referido a eso, es mi opinión y la del presidente Luis Abinader de que se debe tomar la distancia correspondiente de las funciones gubernamentales para que no se den colindancias que puedan malinterpretarse y he dicho en el caso mío particular, que tendré que tomar distancia”, subrayó el presidente del PRM.

Apuesta por la política diferente

Sostuvo que la advertencia reciente del presidente Abinader de que no se usarán los recursos del Estado en la campaña electoral se encaminan en el sentido de hacer política diferente.

“El presidente Abinader ha implantado un modelo de ser respetuoso de los recursos públicos, y ser respetuoso de la institucionalidad, y habrá un antes y un después de una campaña política en relación con el uso de los recursos del Estado; usted puede tener la seguridad, la tranquilidad de que no utilizaremos los recursos públicos en campaña y si alguien lo hace, algún funcionario, directivo, empleado público que haciéndose valer de su condición, invierta o utilice los recursos públicos de manera inadecuada recibirá, tendrá las sanciones o tendrá el distanciamiento del Gobierno con esa práctica”, advirtió Paliza.

Durante la entrevista Paliza dijo que no usarán los fondos públicos en la campaña.







Con respecto a la acusación que hizo el movimiento cívico Participación Ciudadana, de que el actual gobierno invierte en publicidad montos que casi se igualan a la anterior gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostuvo que el tratamiento que da la gestión de Abinader al tema es distinto a como se hizo en gobiernos anteriores.

“Anteriormente teníamos instituciones haciendo muchas cosas a la vez y disolviendo si se quiere la forma en que se percibía la inversión para no hacerla toda visible, y en muchos casos, gastos que se hacían en materia publicitaria que no necesariamente estaban categorizadas en el renglón de publicidad, pero estaban destinadas a financiar el esfuerzo publicitario; nosotros tenemos una forma mucho más clara y transparente en qué se está invirtiendo el dinero”, sostuvo.

Puso como ejemplo el caso de la cartera que dirige. “Les pongo un solo ejemplo, a la llegada nuestra al Gobierno, la principal publicidad que se colocaba en la Presidencia, lo hacia el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y no el Dicom. El Dicom tenía un presupuesto mínimo con respecto a lo que tenía el Ministerio Administrativo de la Presidencia”, subrayó Paliza.

El funcionario participó en el marco de la enterevista especial de elCaribe y CDN. La conversación estuvo encabezada por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez. La directora de CDN, Alba Nely Familia y las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández. Paliza estuvo acompañado de los viceministros Juan Garrigó e Igor Rodríguez.

Manejo del PRM con los empleados públicos

El dirigente político negó que en el PRM haya una línea para obligar a los empleados públicos a asistir a las actividades políticas del partido.

El tema fue a propósito de la funcionaria de Salud Pública en Barahona que conminó a los empleados para que asistan a las actividades del PRM. Dijo que su partido se distanció al amonestar a la funcionaria. “Nosotros no hacemos política de esa manera, ni necesitamos hacer política de esa manera”, sostuvo.

Paliza, ministro administrativo y los viceministros Juan Garrigó Mejía e Igor Rodríguez.

Reserva por nivel no es nuevo

El presidente del PRM sostuvo que el criterio que aplicó la Junta Central Electoral (JCE) sobre la reserva del 20%, no es nuevo. Además, que se hizo igual en el pasado proceso electoral.

“Las elecciones se organizaron bajo los mismos preceptos; nosotros como partido fuimos muy impactados por decisiones jurisprudenciales del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional al respeto”, refirió

Explicó que en 2020 la JCE aplicó las leyes como consideró porque se trató de una experiencia nueva y al parecer de los partidos. “Cuando consultamos a la Junta de entonces, sobre las reservas y la cuota de la mujer, nos expresaron que era por demarcación y de la totalidad de las candidaturas”, refirió.

Agregó que debido a que alguno dirigentes del PRM se sintieron afectados acudieron al TSE.

“El tribunal nos dio en la cara; cerca de una docena de diputados se quedaron fuera de la boleta. Algunos olvidan que Ronald Sánchez era nuestro vocero en la Cámara de Diputados y diputado de Hato Mayor, nosotros habíamos reservado su candidatura y la forma en la que el tribunal decidió lo sacó de la boleta. Sacó de la boleta a Jean Luis Rodríguez, a Víctor D’ Aza y Robinson Díaz a Fellito Suberví y así. Por la aplicación de lo que hoy la Junta ratifica”, apuntó.

Los funcionarios compartieron con periodistas y ejecutivos de Multimedios de elCaribe.

Reserva de candidaturas

Paliza explicó que si la reserva de candidaturas se aplica con un criterio distinto en la práctica se traduce en que la cúpula de los partidos pueden decidir todas las posiciones importantes.

“Y eso no deja ni una pizca a la democracia interna y por eso, el Tribunal tenía razón en aquel momento, a nosotros nos dio duro, nos dio fuerte en la cara y nos hizo cambiar la matriz de nuestra boleta; y hoy la Junta no hizo otra cosa que ratificar lo que fue una decisión que quizás no es vinculante, pero hay que un precepto jurisprudencial que de alguna manera nos ata a todos”, explicó el dirigente político del partido de gobierno.

Paliza también defendió la posición del presidente de la JCE, Román Jáquez, sobre la resolución de la reserva del 20%.

“Su voto siendo juez, siendo presidente del Tribunal Superior Electoral, hace tres o cuatro años fue idéntico, no ha cambiado su forma de pensar, ha tenido coherencia’ entonces no es nueva la posición de él ni tampoco es nueva la posición del sistema que regula las candidaturas”, expresó Paliza. Sin embargo, dijo que si tanto el TSE como la JCE cambian esos referentes su partido lo acataría como respetuoso de la institucionalidad.

“Miembros de CC no han hecho equipo”

El presidente del PRM sostuvo que es evidente que los integrantes de la Cámara de Cuentas no han podido “hacer equipo” para desarrollar la delicada tarea de fiscalización que está bajo su responsabilidad. “No hay duda de que ha sido difícil generar a lo interno de la Cámara de Cuentas, sinergias. También una buena complicidad, complicidad desde el punto de vista positivo, para hacer una labor en equipo y eso se entiende. Siempre he creído que en un órgano colegiado como es la principal herramienta de poder consolidar una labor específica, y en ellos hay una conflictividad que no les ha permitido ser el mejor equipo para hacer una labor tan sensible como es esa (la de fiscalizar)”, expresó. El presidente del partido negó que la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas fuera producto de un acuerdo con otras organizaciones políticas. También que el PRM ha hecho un esfuerzo por independizar los órganos constitucionales.

Crecimiento

El PRM ha vivido un proceso de crecimiento sistemático desde hace 7 años. Desde que nos formamos no hay un día que no hayamos crecido

Partido de todos

El PRM no es un partido exclusivo de sus militantes, no es de quienes lo fundamos, es de todos los dominicanos”

Juan Garrigó, Yanessi Espinal, Alba Nely Familia, Manuel Estrella, José Ignacio Paliza, Félix García, Nelson Rodríguez, Katherine Hernández, Julissa Céspedes e Igor Rodríguez.

Por Yanessi Espinal