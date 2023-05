Osiris de León: diferencias técnicas ralentizan soluciones para enfrentar sismos en RD

Santo Domingo, RD. -El ingeniero Osiris De León, reconocido experto en temas ambientales y sismología realizó importantes declaraciones sobre la situación de sequía que atraviesa nuestro país y la necesidad de reforzar la infraestructura para resistir eventos sísmicos. Sus declaraciones destacan la importancia de reconocer y abordar estos desafíos desde una perspectiva responsable y basada en datos científicos.

Durante una reciente entrevista en el programa Siendo Honestos que conduce la periodista Katherine Hernández, el Dr. De León hizo referencia a la advertencia que hizo hace dos meses sobre la severa sequía que actualmente enfrentamos pese a que algunas voces cuestionaron inicialmente sus afirmaciones.

“Hasta el propio presidente de la República tuvo que asumir el tema de la sequía, porque es una realidad que está ahí, en la puerta de la sociedad y tú no puedes ir nunca en contra de las condiciones atmosféricas de la naturaleza”.

Recordó que en la administración anterior el ex presidente Medina llamó la atención de su equipo y emprendieron una serie de políticas públicas para tratar de mitigar los efectos de la sequía. “Se aplicaron políticas públicas orientadas a lo que venía en términos climáticos. Eso es lo que tenemos que hacer, es prever. Tú no estás diciendo a la sociedad que eres un mal gobierno, cuando reconoces que hay una sequía, o cuando reconoces que el nivel de las presas está bajito, está bajito porque tú estás consumiendo agua diariamente para acueductos y para canales de riego. Tú no estás cometiendo un error cuando tú como gobierno le dices a la sociedad mire, el río no está seco, como ustedes me están diciendo el río lo está represado porque tiene cuatro presas”, sostuvo.

Osiris de León en ¡Siendo Honestos!

Asimismo, el ingeniero De León mencionó su preocupación por la falta de consenso técnico en cuanto al reforzamiento de la infraestructura ante eventos sísmicos. Destacó la importancia de utilizar criterios sólidos basados en la experiencia exitosa de estructuras construidas sobre roca caliza coralina, como la ciudad colonial de Santo Domingo. Además, subrayó la necesidad de adaptar los criterios de construcción a las características de los suelos en diferentes áreas del país, considerando su resistencia a la sismicidad.

“Ocurre que lo que ha ralentizado la solución es la diferencia de criterios técnicos, porque aquí todavía hay un segmento de la ingeniería que entiende que lo que se va a caer, se cae como quiera. Yo he dicho que, si la ciudad colonial de Santo Domingo está ahí de pie, la Catedral Primada de América, las casas de Colón, la Iglesia Regina, es porque están sobre una roca caliza coralina, rígida, que produce un efecto de blindaje. Estructuras sensibles como escuelas, hospitales, iglesias, alcaldías, gobernaciones, puentes debemos cimentarlas sobre roca y si no hay roca, como en el valle del Cibao, entonces ahora tú haces una estructura robusta, tú no debes construir una escuela con el mismo criterio en Naco y en Los Prados”, explicó.

El experto recordó algunos eventos sísmicos pasados que evidenciaron la vulnerabilidad de ciertas estructuras, como el terremoto de Haití en 2010. También hizo referencia a casos internacionales, como los terremotos en Turquía y Puerto Rico, donde estructuras aparentemente robustas sufrieron daños significativos o colapsaron debido a la falta de comprensión de la sismicidad y la naturaleza de los suelos.

Por otra parte, afirmó que el país necesita un centro de sismología con una plantilla de recursos humanos para responder a la brevedad posible “más que un tema de recursos económicos es un tema de recursos humanos y si dividimos ese personal en tres horarios de ocho horas siempre podremos responder con inmediatez al ciudadano cuando lo requiera” señaló.