ONE aclara situación sobre proceso de pago del X Censo Nacional

Puedes leer: Mujer se arrodilla en la ONE para exigir pago por su trabajo en el Censo

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) emitió un comunicado en el que aclara y lamenta que 548 personas de las 35 mil que laboraron en el X Censo Nacional Población y Vivienda (XCNPV) no hayan podido recibir aún el pago correspondiente a los trabajos realizados.

Según la entidad, desde el inicio del censo no han escatimado en llevar a cabo todas las acciones que nos permitan, dentro de las normas presupuestarias y de control interno correspondientes, cubrir dichos pagos.

Sin embargo, dada la magnitud y atomización en todo el territorio nacional de la estructura operativa del censo y el tiempo de ejecución de los trabajos de campo del XCNPV, ocurrieron incidencias predecibles y otras contingencias en el terreno, como las deserciones y las salidas imprevistas por enfermedad, implicando cambios dentro de la estructura, los cuales, por la misma naturaleza del trabajo en campo, imposibilitó la comunicación expedita por parte de la estructura censal, hacia el área que llevaba el control de reclutamiento desde la ONE, y la recolección de la debida documentación que exigen las normas y procedimientos de control interno para el proceso de contratación de personal que trabaja en las instituciones centralizadas del Poder Ejecutivo.

El 30 de diciembre del 2022, la institución indicó, a través del boletín censal informativo No. 22, que había honrado los honorarios y viáticos del 99% del personal que estuvo habilitado para trabajar en el censo. El 1% restante, que son quienes hasta hoy han reclamado pagos, debido a las incidencias antes mencionadas, quedaron como una deuda que la Oficina Nacional de Estadística tenía que someter a las instancias correspondientes puesto que, la ley orgánica de presupuesto para el sector público No. 423-06, no permite que se pasen los recursos de un año a otro, por lo que, los organismos financieros rectores hacen apropiación de los recursos disponibles en las cuentas de instituciones estatales, al cerrar el año. Esto significa que, independientemente de que la ONE contara con la planificación presupuestaria, no podría disponer de estos fondos hasta que le sea asignado el mismo nuevamente, para el año fiscal correspondiente.

Señala que en el primer trimestre 2023, han gestionado la asignación de los recursos y a completar los expedientes del personal pendiente de pago, con la documentación correspondiente.

Día tras día, la ONE ha recibido y atendido a toda persona que se ha acercado a las oficinas proveyéndole información sobre el estatus de sus pagos y, en los casos que ha ameritado, solicitándoles la documentación necesaria para completar sus expedientes. A la vez, asegurándose de que las personas que vienen a oficina no tengan pagos disponibles en el banco y que, por alguna razón u otra, no haya cambiado el número de celular en la que debían recibir la notificación de pago por parte del banco estatal, y que no estuviesen informados de que, desde el año pasado, tenían pagos disponibles en el banco.

Cabe destacar que, desde diciembre 2022 hasta abril 2023, hubo 2,213 personas con sus pagos disponibles en la entidad financiera estatal correspondiente, y que, por diversas razones relacionadas directamente con las personas, no pudieron retirar sus pagos.

En paralelo al proceso explicado anteriormente, realiza gestiones para reactivar el PIN de pago de aquellos que quedaron con montos disponibles. Esta parte del personal estará siendo informada a través de los canales oficiales, para el retiro de sus pendientes.

En lo que va de año, se han ido desembolsando 132 pagos de honorarios parciales o totales, de las 548 personas que estaban pendientes de algún pago.

En ese sentido, dijeron estar atentos a cada uno de los(as) colaboradores(as) que tienen pagos parciales o totales pendientes y sobre todo nuestro compromiso para entregar al país datos de calidad y confiabilidad para los tomadores de decisiones del país.