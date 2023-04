Una mujer en aparente estado de desesperación quedó grabada en el suelo de las instalaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). En el lugar resuntamente exigiendo el pago de sus labores en el Censo Nacional que se realizó en noviembre del año pasado.

En redes sociales identificaron a la dama arrodillada en la ONE como María Esther Batista de Los Alcarrizos. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del instituto estadístico sobre el particular.