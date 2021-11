Onamet prevé vaguada provocará nublados en la tarde

Santo Domingo, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé la permanencia de los efectos de un sistema de alta presión sobre la región, provocando condiciones estables en horas matutinas sobre gran parte del país.

Sin embargo, en la tarde y noche, la presencia de una vaguada y los efectos de calentamiento diurno estarán produciendo nublados ocasionales con chubascos dispersos.

Los chubascos se producirán en algunos puntos de las regiones: norte, noreste, la llanura oriental, así como, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Mientras que en el resto del país, Onamet informa que predominará un cielo de nubosidad aislada con una temperatura máxima entre 29 ° C y 31 ° C, la mínima entre 20 ° C y 22 ° C.

Para el martes, incrementará la humedad sobre el área de pronósticos, resultado de la proximidad del debilitado sistema frontal al norte de la isla.

Además, de los efectos de una vaguada en los niveles bajos de la troposfera.

Por tal razón, se producirán incrementos nubosos desde horas matutinas y el transcurso de la tarde seguidos de lluvias locales hacia provincias de las regiones: norte, noreste, este, sureste y la Cordillera Central.