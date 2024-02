Omar Fernández invita a votar por Víctor Fadul en Santiago

Santiago, RD.- En un ambiente jovial y orgánico el diputado y aspirante a Senador por Santo Domingo de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández instó a los santiagueros a votar por Víctor Fadul como alcalde de Santiago, afirmando que garantiza la continuidad del orden y desarrollo del municipio.

Fernández, se desplazó hasta Santiago para agotar una agenda partidaria que incluyó actividades conjuntas con Fadul, que es el candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo.

“Hemos venido a manifestar nuestro respaldo público al próximo alcalde de Santiago, Víctor Fadul, es un amigo, buen legislador, he aprendido mucho de su comportamiento y trabajo en el Congreso. Me siento muy orgulloso a una posición que no es lo que la mayoría de los jóvenes aspiran, veo a Víctor muy comprometido, así que exhortó a los santiagueros a que le den un voto de confianza”.

El también legislador, ponderó las virtudes y capacidades académicas y humanas de Fadul, así como su compromiso con el desarrollo de la nación, al tiempo de pedir a los santiagueros confiar en Víctor y depositar su voto a tempranas horas del domingo 18 de febrero.

El hijo del ex presidente y actual diputado llegó a la mañana de hoy, a la residencia de Fadul, acampanado de sus colegas legisladores Jualina Oneal, Ivannia Rivera de la Fuerza del Pueblo, así como Alberto Amarante del Partido de la Liberación Dominicana.