Niña adoptada desarrolla gran talento con dibujos animados

Santo Domingo RD.- Willianni Rodríguez es una niña dotada de un gran talento que desarrolló desde muy temprana edad y que con el pasar de los años ha ido puliendo hasta el punto de darle animación a los dibujos que hace. Esta niña originaria de Sabana de la Mar, nos cuenta cómo le llegan las ideas para los dibujos que realiza, cómo logra animarlos de una manera sorprendente para su edad y sobre todo bajo las limitaciones que lo consigue.

En el programa "Desclasificados con la periodista Addis Burgos", nos presenta

la historia de Willianni que es una de las que provoca admiración. Demuestra que puede lograr grandes cosas, con las pocas herramientas a las cuales tiene acceso.

Willianni tiene 12 años y va en segundo de bachillerato en la escuela, La Inmaculada. Donde solo hace semanas fue descubierta por un maestro que de inmediato puso los ojos en lo que él entendió que es un diamante en bruto.

Desde muy pequeña, Willianni empezó con interés en el dibujo, pero que se manifestó como en la mayoría de casi todos los niños, en garabatos. Pero en el caso de Willianni dejaba su rastro artístico en todo lo que pudiera.

Aunque ella cuenta que no siempre se sienta con una idea, solo con el deseo de dibujar, de no saber en un inicio qué plasmar. Termina con una obra de arte. A pesar de que no sabe bien el sentimiento que le causa dibujar. Expresa que entrega todo para obtener un buen resultado y entre sus inspiraciones favoritas está retratar a las personas.

Desde series, caricaturas y animes son algunos de los trabajos que ha realizado Willianni, desde que inició a centrar sus esfuerzos en los dibujos animados.

Su familia es su gran apoyo, porque constantemente la incentivan a que no deje de dibujar y la animan para que continúe desarrollando gran talento.

Paint y fotos narradas 3 para Windows son las aplicaciones que emplea Willianni para dibujar y animar. Mismos que vinieron instalados como parte de los programas de las computadoras entregadas por el Gobierno. Utiliza para armar toda su estructura artística.

Willianni, dedica un tiempo considerable a su talento, y detalla como toda una profesional la duración de cada uno de estos dibujos animados.

Por su parte, Arleny Rodríguez quien es la madre de Willianni notó desde muy pequeña el interés de su hija por la tecnología y el dibujo, y así empezó apoyarla con lo que podía.

Como madre, ella desea que su hija salga adelante y explote su talento. Pero las vicisitudes con las cuentan, limitan las posibilidades que tienen para ayudar a su hija a acceder a una mejor educación.

Al vivir tan retirado del pueblo, la señal del Internet no llega lo suficiente para que Willianni continúe con el diseño de sus dibujos animados.

Algunas personas le han ofrecido ayuda a Willianni, pero aún la familia no sabe qué clase de apoyo le brindarán.

Cristopher Lantigua, es el maestro de inglés de Willianni y es quien descubre su talento. En una clase común decide retarla para ver la capacidad de la niña.

El maestro cuenta que dentro de sus posibilidades como docente ayuda a Willianni como puede. Pero ya en los aspectos económicos no le puede brindar lo que necesita, por eso trata de buscarle el apoyo por medio de sus esfuerzos.

El profesor Cristopher como vínculo entre las posibles ayudas que puede recibir Willianni ha tratado de buscar el apoyo en entidades y las autoridades designadas. Pero como bien expresaba su madre esas palabras solo son promesas.

Al igual que toda su familia, el maestro quiere que el talento de Willianni lo vean y decidan apoyarla, para que se desarrolle y se convierta en un gran orgullo nacional.

Son muchos los niños con talentos que permanecen bajo el anonimato, justo porque los padres son de escasos recursos. No pueden responder a las necesidades que sus hijos exigen. El caso de Willianni es uno de esos tantos que ameritan un buen dador y creedor del talento joven, para que así no se pierda un diamante en bruto.