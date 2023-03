Neuróloga dice hay varios tratamientos para controlar la Epilepsia

Santo Domingo, RD. -La representante del servicio de Neurología del Hospital Francisco Moscoso Puello, Tania Vargas, destacó que existen tratamientos médicos, entre ellos, quirúrgicos para controlar los ataques de epilepsia.

Los dispositivos médicos, cambios nutritivos, los anticonvulsivos son factores que ayudan a moderar los problemas causados por la enfermedad.

La epilepsia se ha asociado con el miedo, la incomprensión, la discriminación y el estigma social.

Todavía hoy en día, en muchos países, la calidad de vida de las personas que viven con epilepsia y sus familiares se ve afectada por el estigma relacionado con la enfermedad.

La especialista de la salud indica que es necesario seguir derrumbando estigmas. Entiende además, que los pacientes y familiares deben buscar el tratamiento adecuado para el tipo de condición que presentan.

La epilepsia tiene un impacto en la economía con relación a la muerte prematura, los servicios de atención médica necesarios y la pérdida de productividad laboral para las personas que viven con el trastorno.

Recomendaciones sobre epilepsia

Se sugiere que ante una crisis epiléptica, la cual se caracteriza por convulsiones frecuentes no provocadas. Es recomendable , no presionar al paciente, protegerlo y no colocarle ningún objeto en su boca.

Cada 26 de marzo se celebra el Día de Conciencia sobre la Epilepsia o Día Púrpura,

Su intención es concientizar la población mundial acerca de esta enfermedad, así como visibilizar los derechos de las personas que la padecen.