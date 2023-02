En el Día Internacional de la Epilepsia, llaman a no descuidar tratamiento

El especialista del servicio de Neurología, del Hospital doctor Francisco Moscoso Puello, Juan Manuel Mena, llamó a los pacientes diagnosticados con epilepsia a llevar y a no abandonar el tratamiento médico debido a que es el que le permitirá desarrollar una vida normal.

El neurólogo del hospital, que dirige la doctora María Argentina Germán, explicó que la mayoría de los pacientes se controlan con fármacos de anticrisis, los cuales van a depender del tipo de crisis que padezca el paciente.

Se recomienda que ante una crisis epiléptica, la cual se caracteriza por convulsiones recurrentes, no sujetar al paciente, protegerlo para no lesionarlo, no colocarle ningún objeto en su boca, ni siquiera bajalenguas o cucharas.

En el año 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y el Oficina Internacional para la Epilepsia (IBE), propuso el Día Internacional de la Epilepsia para ser conmemorado en todo el mundo el segundo lunes del mes de febrero.

La epilepsia es una de las enfermedades más complejas del mundo. Esta condición describe un trastorno del cerebro que origina una predisposición a sufrir crisis repetidas.

Conviene saber que cualquier persona puede padecer de epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres de todos los grupos étnicos y edades. Pero hay dos momentos en la vida en lo que es más frecuente: la infancia y la vejez.

Se estima que 50 millones de personas en todos los mundos viven con epilepsia. En general, se estima que el riesgo de por vida de presentar una crisis de cualquier tipo es del 8%, y el riesgo de por vida de padecer epilepsia es de alrededor del 1%.

En niños, la incidencia promedio de epilepsia es de aproximadamente 0,1% con una prevalencia de 1/200.