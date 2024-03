Mujer teme por su vida y la de sus hijos por amenazas recibidas de ex pareja en Monte Plata

Monte Plata.- Una mujer, residente en Monte Plata, denunció que teme por su vida y la de sus hijos tras recibir constantemente amenazas de muerte por parte de su ex pareja.

Se trata de María Montero Díaz, de 35 años, quien narró que duró 11 años conviviendo junto a Carlos Antonio Gomera, con quien dijo procreó una niña y bienes en común, pero que, supuestamente, este pretende dejarla sin nada.

Montero Díaz, indicó que pese a este tener una orden de alejamiento, la ha violentado, ya que, el individuo acude a su vivienda vociferando palabras obscenas.

Montero Díaz dijo que, por el miedo que siente, se ha visto en la obligación de dormir en casa de familiares. Además precisó que se encuentra desempleada.

Hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y la ayuden con su situación.

Familiares de la mujer indicaron que temen por la vida de su pariente. Estos se unen a su clamor para que las autoridades intervengan y así evitar una tragedia.

Una mujer denunció este miércoles que su hija menor de edad fue supuestamente violada sexualmente por su hijastro de 19 años.

La mujer, cuyo nombre se emite por razones legales, también denuncia constantes amenazas de parte de su ex pareja, quien es un segundo teniente de la Fuerza Aérea.

Narra con temor lo que le sucedió a su hija de 14 años, cuando vivía con su pareja y el hijo de este.

“Él se llama Winton Núñez, él es militar. Ella me lo contó un día (la niña) que ella quería ir a una pijamada y yo no la deje. Entonces en llanto ella le cuenta a un vecino. El vecino me dijo, parece que pasa algo con tu hija; pregúntale”, expresó la fémina.