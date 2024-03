San Francisco de Macorís.- Una mujer se entregó a las autoridades policiales en San Francisco de Macorís. A la fémina se le buscaba por presuntamente haber herido de bala a un hombre en el municipio de Salcedo.

Se trata de Yannat Nicole Ureña alias La Nana, quien se presentó al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. La mujer estaba acompañada de la representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rebecca Henríquez.

El informe policial establece que Ureña se buscaba por violación a los artículos 309 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la ley 631-16, sobre armas de fuego, en perjuicio del nombrado Alvaro Luis Luna.

La semana pasada Ureña, denunció que teme por la vida de ella y las de sus hijos. Esto, debido a una supuesta persecución que mantiene un coronel de apellido Luna, por decir que este oficial le creó un expediente a su ex pareja sentimental, quién es buscado por la uniformada. La joven pidió que no se le traslade a la cárcel de Salcedo.

“Yo me vine a entregar porque temo por mi vida (…) Si estoy presa en el cuartel Salcedo, que solamente mi mamá y mi papá me lleven la comida porque allá me quieren matar, me van a envenenar o me matan de cualquier forma”, expresó.