Santo Domingo RD. – Una mujer denunció que una patrulla de la Policía Nacional en Punta Rusia, Puerto Plata la apresó y agredió brutalmente. Acusa del hecho a un hijastro de su esposo fallecido.

Victalina Lazala alega que el señor Pablo Cabrera, quien es hijastro de su difunto esposo pagó la agresión de la cual fue víctima, debido a que no quiere cederle la mitad de una propiedad que según explicó le corresponde.

La señora dijo que el Capitán de la Policía Kilvert Efraín Mercedes encabezó la acción agresiva en conjunto a José Luis Martínez Carrasco y Adriano Tavárez López.

«Me agredieron Fuertemente. Me partieron con una macana aquí, me partieron en la cabeza, mira la marca en el cuello, de cuando me estaban estrangulando. Todo sin ninguna justificación. Sin denuncia, sin una querella. Me violaron todos mis derechos».

Victalina Lazala.