Mujer denuncia exesposo la atacó con machete en la cabeza; pide ayuda para arrestarlo

Dice teme que el agresor regrese a terminar de matarla

Peravia, RD.- Una mujer residente en el sector La Saona, del municipio de Baní, denunció que su expareja le propinó dos machetazos en la cabeza y luego emprendió la huida sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Marisela Ruiz, 47 años, quien identificó a su agresor como Francisco Antonio Andújar Mejía, pidió la intervención del director de la Policía Nacional y la ciudadanía en general, para arrestar al hombre que la mañana del pasado jueves intentó quitarle la vida con un arma blanca.

Expuso que antes de que ocurriera el suceso interpuso dos denuncias contra su ex compañero sentimental por los maltratos físicos y sicológicos que recibía, pero siempre le decían que la orden de arresto no estaba preparada, “hasta que pasó eso y todavía no han hecho nada para apresarlo”.

Reiteró el llamado a las autoridades del Ministerio Público, al director de la Policía Nacional y a la ciudadanía en general para que les ayuden a dar con el paradero del agresor, debido a que teme que en cualquier momento regrese a terminar de matarla.

