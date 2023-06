El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, sostuvo con insistencia que es partidario de un frente opositor que involucre a los principales partidos porque es una estrategia en la que todos ganan y nadie pierde.

“No hay un partido que salga desfavorecido con el bloque, pero evidentemente que cada partido tiene su estrategia de alianza, y nosotros no vamos a criticar ni al PLD ni a la FP, porque cada partido establece su propio procedimiento, su propia estrategia; pero desde nuestro punto de vista, creemos que un bloque opositor municipal es lo que más les conviene a todos los partidos de oposición”, comentó.

Explicó que en el caso del PRD participarán en las elecciones con candidaturas propias y en alianza con otros partidos políticos. “Vamos a hacer lo que estratégicamente nos conviene a nosotros como partido también, pero lo que predomina y prevalece en beneficio de toda la oposición es una alianza con toda la oposición”, insistió.

Aclaró que su compromiso de alianza electoral con el PLD concluyó en 2020 y que ahora no tiene compromiso de alianzas con ningún otro partido.

Sobre su candidatura presidencial, explicó que está trabajando a nivel nacional para lograr un posicionamiento competitivo de cara a las elecciones de mayo de 2024. “Nosotros vamos a acudir a la primera vuelta, luego vamos a ver en ese escenario de la segunda vuelta, porque lo que se vislumbra es que habrá una segunda vuelta”, sostuvo.

Agregó que solo las encuestas que hace el Gobierno apuntan a que el presidente Luis Abinader ganaría en primera vuelta. “El posicionamiento de él oscila entre 38% y 42%, del presidente; el PRM está más abajo todavía, pero respeto todo lo que son las encuestas, lo único malo es cuando se utilizan como propaganda política, que creo que es lo que ha pasado con las últimas encuestas”, afirmó.

Vargas Maldonado explicó que las encuestas se están utilizando como instrumento de propaganda política con el objetivo de favorecer a candidatos determinados y perjudicar a otros.

Sobre su argumentación de que habrá segunda vuelta y una posible derrota del Gobierno en las elecciones de mayo, dijo que lo que más influirá en los votantes son los problemas que les afectan directamente como el costo de la vida y la inseguridad.

“Este Gobierno ha sido eso, promesas incumplidas e improvisación, y en cada problema tiene la excusa de la parte externa del pasado Gobierno; escuché en la televisión en el caso de la muerte de 34 niños, que un incumbente dijo que eso es culpa del pasado gobierno, casi tres años después dicen que es culpa del pasado gobierno, las excusas van para el pasado gobierno o factores exógenos”, criticó.

El presidente del PRD sostuvo que ha habido un descalabro en la productividad del país lo que afecta la producción y el consumo.

Sobre el partido blanco, Vargas Maldonado explicó que la organización está en una etapa de crecimiento y evaluando la coyuntura política, dentro y fuera del PRD.

Informó que la organización estará trabajando con las delegaciones de las distintas regiones del país para evaluar las candidaturas municipales y definir las reservas y alianzas.

Sostuvo que la tarea de conformar las candidaturas municipales es ardua y que en ese proceso está enfocado el PRD en este momento.

“Nosotros hemos trabajado para tener presencia a nivel nacional y en todos los municipios, las alianzas forman parte de la cotidianidad de la vida política, no solo aquí sino a nivel internacional, por eso no descartamos que podamos participar en alianzas”, reiteró el dirigente político.

Vargas Maldonado fue el invitado a la entrevista especial de elCaribe y CDN, la cual estuvo encabezada por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nely Familia y las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández. El político estuvo acompañado de la secretaria general del PRD, Peggy Cabral y del secretario de organización, Ramón Pimentel, así como de Janet Camilo, aspirante a la alcaldía del Distrito.

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, consideró que el gobierno de Luis Abinader ha manejado de manera inadecuada el problema haitiano porque no ha presentado una propuesta formal a la comunidad internacional en el reclamo constante de acompañar a Haití para resolver el problema.

Igualmente, sostuvo que debe sacarse de la agenda la confrontación con la vecina nación.

“El llamado a la comunidad internacional no es solamente tú decir a la comunidad internacional que intervenga, que desarme las bandas y que restablezca el sistema institucional, no; como país nosotros somos los más afectados, somos los únicos que no nos podemos cansar y tenemos que presentar una propuesta a la comunidad internacional, y el Gobierno no ha presentado una propuesta a la comunidad internacional”, aseguró.