Madre clama por ayuda para su hijo que sufre parálisis cerebral.

Una madre que reside en La Vega clama por la ayuda de una mano amiga para poder cubrir los gastos en salud de su hijo de 8 años, que sufre desde su nacimiento una parálisis cerebral infantil.

Masiel Lantigua explica que pide apoyo porque su hijo Edison Lantigua requiere de al menos tres medicamentos para evitar que su salud se deteriore.

«Soy la mamá de Edison, es un niño que nació con la condición de parálisis cerebral infantil, no camina y no habla. El se bebe tres medicamentos. No tengo ayuda de gobierno, no tengo seguro, no tengo tarjeta, no tengo nada.

Dijo la madre en un audiovisual enviado a nuestra línea de WhatsApp.