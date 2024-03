La marca turística de Santiago transita sobre ruedas firmes

Santiago de los Caballeros, la “Ciudad Corazón” de República Dominicana, está consolidando su posición como un destino líder para el turismo de reuniones, convenciones y eventos profesionales; trabaja fuerte en esa dirección. Es el llamado turismo MICE (en inglés meetings, incentives, conferences and exhibitions), que tendrá un efecto multiplicador de grandes beneficios, extensivos a otros pueblos de esa productiva región de país.

Uno de los aspectos más destacados de ese crecimiento es el desarrollo de modernos centros de convenciones que pueden albergar grandes eventos simultáneamente. Santiago cuenta con instalaciones capaces de recibir hasta 1,200 personas, que lo convierten sin dudas en una opción competitiva para conferencias y convenciones de gran envergadura.



Además, el sector hotelero ha respondido a esta creciente demanda con la construcción de tres nuevos hoteles este año, de un total de cinco en proceso de desarrollo. Este impulso en la infraestructura hotelera no solo aumentará la capacidad de alojamiento de la ciudad, sino que también mejorará la calidad de sus servicios turísticos.



Pero más allá de la infraestructura, Santiago ha sabido preservar y promover su rica herencia cultural. Desde el Centro León hasta sus diversos espacios deportivos, la ciudad ofrece una amplia gama de opciones para complementar cualquier evento profesional, sea este nacional o internacional.

En la entrevista especial de elCaribe y CDN, Melany Rodríguez, presidenta de Santiago Turístico Bureau (buró) y Visit Santiago, junto a José Octavio Reinoso, socio fundador, y María Belissa Ramírez, coordinadora de la plataforma, explicaron el curso que lleva Santiago, respaldado, como es costumbre, por el empresariado de esa pujante zona del país.

La propuesta precisa

“A partir de reuniones y encuentros sostenidos (…) es cuando tuvimos el foco claro de que al turismo de reuniones era hacia donde debía mirar Santiago”, expresó Melany Rodríguez, en la conversación y en respuesta a una y otras preguntas formuladas en el diálogo.



El enfoque estratégico en el turismo MICE ha sido resultado de una colaboración estrecha entre el sector público y privado, que tiene desde ya el visto bueno del Ministerio de Turismo y la participación activa de empresarios locales.



Esta estrategia busca capitalizar el potencial económico del turismo de reuniones, que se caracteriza por generar un gasto considerable por parte de los visitantes. “Santiago tiene toda la posibilidad de atraer ese tipo de turismo, que aunque es menos masivo que el turismo vacacional y tradicional, es uno en el que se gasta tres o cuatro veces más que en el turismo tradicional”, señaló Rodríguez.



Para promover esta iniciativa, Santiago Turístico Bureau ha lanzado la plataforma VisitSantiago.do, una herramienta integral que ofrece información detallada sobre los atractivos y servicios existentes en la provincia. No solo está dirigida a turistas, sino también a residentes locales que deseen explorar su propia ciudad y participar en eventos culturales y profesionales. Es importante navegar por ella; resultados se tendrán.

Julissa Céspedes, Nelson Rodríguez, Alba Nely Familia, José Octavio Reinoso, Melany Rodríguez, Manuel Estrella, María Belissa Ramírez, Katherine Hernández y Martín Polanco, en la parte preliminar de la entrevista especial de elCaribe-CDN37, que abarcó diversos temas.

Sinergia

El impulso hacia la consolidación de Santiago como un destino MICE o de reuniones no sería posible sin el respaldo del Gobierno y de la comunidad empresarial.



Es un punto que ha quedado claro. El presidente de la República, Luis Abinader, ha elogiado la fortaleza institucional de Santiago y su potencial para impulsar el desarrollo. Reconoce la importancia de contar las historias de éxito de la ciudad, como su riqueza en industrias como la tabaquera, el ron y la salud.



Para consolidarse como destino MICE, Santiago ha explorado estrategias exitosas implementadas en otros lugares del planeta, como son Medellín-Colombia y Barcelona-España, entre otros, para estudiar casos de éxito en destinos que no se centran en el “turismo de sol y playa”.



María Belissa Ramírez asegura que definitivamente Santiago ha presentado un crecimiento extraordinario, no solo en infraestructura, sino también en las actividades culturales y en la preservación de sus activos. Y hace unos años fue el punto escogido por la familia León para desarrollar el Centro León, lo que trajo el desarrollo y fortalecimiento cultural de una serie de instituciones que se han ido uniendo.



Adicionalmente, la ciudad tiene disponibles y establecidos espacios para conciertos y otras actividades, lo que condujo a un grupo de empresarios a pensar cómo lograr que los turistas lleguen a la provincia y qué tipo de turistas quiere atraer Santiago.



A partir de reuniones sostenidas (con empresarios y líderes como Manuel Estrella), y en algunas de las cuales participó el ministro de Turismo, David Collado, es cuando Melany Rodríguez tuvo la claridad de que el turismo de reuniones es al que debe mirar Santiago y es lo que está haciendo en los últimos ocho meses.

La parte oficial, el ministerio

Santiago Turístico Bureau es una entidad legalmente creada, dedicada a promocionar la ciudad como un destino preferencial para la realización de reuniones, congresos, conferencias, ferias y otros tipos de eventos.



El Ministerio de Turismo ha manifestado la intención de apoyar a Santiago para que siga escalando posiciones en esa estrategia de diversificación, consciente de que esa provincia cibaeña no es para hacer turismo de sol y playa. “Fue entonces cuando nos pusimos a investigar y formamos un comité de trabajo donde vimos cuáles eran las mejores prácticas implementadas en el mundo, en aquellos lugares que son segunda ciudad de las naciones, como es el caso de Santiago en República Dominicana… ciudades que no tienen playas”, expuso Melany.

Con la presencia del presidente Luis Abinader se presentó el pasado domingo 7 de este mes de marzo tanto a Santiago Turístico Bureau como la plataforma Visit Santiago.

A partir de la presentación –el pasado domingo 17 de este mes de marzo- de Buró de Turismo y Visit Santiago, con la presencia del jefe de Estado, quedó iniciado el proceso de membresía en esa institución, para que todos los sectores estén unidos con la finalidad de promocionar a Santiago como un destino, explicó José Octavio Reinoso, socio fundador de la citada entidad del norte dominicano.



Aseguró que el empresariado santiagués está bastante congregado con relación al turismo y en torno a la inversión que está realizando tanto el Estado como el sector privado en infraestructuras. “Por tanto, este es el momento de establecer esta plataforma para que los turistas lleguen a Santiago”, apuntó.

Respaldo, sombrilla

Visit Santiago está amparada en una asociación sin fines de lucro; es parte de una sombrilla -la Asociación para el Desarrollo de Santiago (Apedi)-, creada por empresas privadas vinculadas a la industria del turismo, tales como centros de convenciones, hoteles, servicios de transporte y salud, recintos deportivos, instituciones culturales, restaurantes, productores de eventos, entre otros.



Su estructura comprende dos unidades, una dedicada a la captación de eventos y otra a la difusión de activos culturales, gastronómicos y arquitectónicos de la ciudad. A través de visitsantiago.do se promueve a Santiago como una ciudad cultural, dinámica y alegre, con más de 500 años de historia.

¿Cómo espera captar turistas?

Santiago Turístico Bureau básicamente procura captar eventos, y los turistas que lleguen lo harían a partir de esos eventos (congresos, reuniones, y más) y buscando las fortalezas que tiene la ciudad. Inicialmente, se han identificado dos fortalezas que son fundamentales: la que tiene Santiago como capital del tabaco (para tener actividades relacionadas con ese producto) y como destino de turismo de salud.

La zona cuenta con centros hospitalarios de altísimo nivel y estándares y de referencia a escala internacional.



Actividades relacionadas con tabaco se tiene en Santiago, por ejemplo, el festival Procigar (el más importante del mundo), que atrae a 400 turistas que se quedan en los hoteles santiagueros, visitan restaurantes de la zona y conocen museos, más allá de las actividades que propiamente genera el festival. De esta manera el bureau se organiza y comienza a postularse como ciudad sede de distintas actividades.

José Octavio Reinoso, Melany Rodríguez y María Belissa Ramírez, todos de Visit Santiago.

Gastronomía, el deporte, museos y el alojamiento

Catorce museos, un inventario de casi 200 habitaciones de Airbnb de alta calidad disponibles en la ciudad para que las personas puedan pasar más de una noche; la Gran Arena del Cibao, el parque central de Santiago, que permite montar una infraestructura para hacer conciertos multitudinarios, dos campos de futbol; casi 200 restaurantes con una gastronomía variada, son solo algunos de muchos espacios con los que cuenta Santiago para atraer, alojar y ubicar a los turistas que se muevan por ese importante punto geográfico del territorio nacional.



Se está gestionando la ciudad para que todos aquellos productores de espectáculos la vean como un espacio potable para llevar sus shows, según informaron en la plática de ayer los tres directivos del Buró Turístico Santiago y Visit Santiago. Y calcularon que hay al corte actual más de 20 eventos confirmados para los próximos meses.

Espacios relevantes

Nos hacemos miembros de las entidades donde se exhiben todos los congresos internacionales que rotan en el mundo; hay varias asociaciones”.Hay referencias

En el 2022 tuvimos la Cumbre de Jefes de Estado del SICA, que nunca se había hecho en Santiago y estamos ampliando la mirada”.

