Los dos datos históricos clave de las primarias del PRM

Las primarias del PRM se celebran este domingo con una importante afluencia de los militantes de esa organización política que, desde 2015, celebra procesos eleccionarios internos para la designación de sus aspirantes políticos. Un total de tres millones 86 mil 316 electores, según el padrón del PRM, están habilitadas para votar en estas primarias del partido de gobierno que espera culminar el proceso a las 4:00 de la tarde, siempre y cuando no haya más votantes.

Durante la jornada, los principales representantes del partido destacan el éxito del proceso comicial. Encabezados por el presidente de la República, Luis Abinader, quien también se mide como aspirante presidencial a la reelección en estas primarias del PRM.

Luis Abinader vuelve a medirse en proceso de primarias del PRM

«Hoy tenemos un partido consolidado. Hoy tenemos un partido que es un instrumento de la democracia, de la transparencia y del desarrollo de la República Dominicana (…) confiamos en que los participantes en el proceso aceptarán los resultados. Por el espíritu democrático que tienen los perremeístas. Porque son un instrumento para servir al país» dijo este domingo el primer mandatario nacional al ejercer su voto este domingo.

Datos clave en las primarias del PRM

Ahora, más allá de la dinámica del proceso, hay dos datos clave en la historia de las primarias del PRM. Ambos servirán de base para el posterior debate que tendrá la organización política luego de la celebración de estos comicios. Estos dos datos serán el número de votantes y el resultado del ganador como aspirante presidencial.

Algunos datos históricos:

El PRM logró en 2015 que 315.082 personas votaron en su convención. En 2019, lo hicieron 364.344 en las primarias simultáneas con padrón cerrado. Eso significó un crecimiento de 13% en su masa votante movilizada. El PRM de allá NO era gobierno, ahora lo es.

En 2015, el entonces aspirante a candidato Luis Abinader obtuvo 221,306 y le ganó a Hipólito Mejía con el 70,24% de la preferencia de los perremeístas.

En 2019, esa valoración se consolidó aún más al obtener Abinader 283,393 votos (74.11%). Hipolito Mejía solo obtuvo 80,951 votos.

De acuerdo a lo explicado el miércoles por el presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, la dirección de ese partido esperan que la participación de sus militantes en estas primarias del PRM supere los 300,000 sufragios. Lo que consideran la media de participación en los torneos internos para la elección de sus precandidaturas.

“El histórico en estos procesos, en nuestra experiencia, en eventos más competitivos, con más precandidaturas en debate, no solamente a nivel presidencial, si no senadurías, diputados, que en esta ocasión no acudirán a primarias, es de que participen más de 300,000. En la última convención esa fue más o menos la tendencia. Esperemos a ver cuántos participarían en este evento, pero por el entusiasmo creo que podemos ver alrededor de esa cantidad”, expresó el también ministro Administrativo de la Presidencia.