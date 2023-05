Los audios de Tamara Martínez y Emilio López

Saliendo al paso de la posición del Ministerio Público sobre su actuación en el caso de las agresiones en su contra por parte del abogado Emilio López (actualmente en prisión preventiva), Tamara Martínez negó que esté apoyando a su pareja y expresó que tiene miedo que le quiten a su hija de 5 años, quien nació por gestación subrogada y quien tiene los derechos es el abogado y la madre del vientre de alquiler.

Con quitarle a su hija es que el abogado ha estado amenazandolo todo este tiempo y Tamara Martínez, asegura, pidió ayuda a las autoridades para tener los derechos sobre la menor.

Para sustentarlo, a través de su cuenta en Instagram, Tamara Martínez difundió un audio de una de sus discusiones con Emilio López. En el material se abordan asuntos delicados y altamente personales. Entre ellas, presuntas adicciones por parte de la modelo y chantajes realizados por su esposo para que ella pudiera seguir conviviendo con la hija de ambos.

«¿Cómo se atreve el Ministerio Público a decir que yo apoyo este tipo de situaciones? Tengo miedo por mi hija, temo perderla. No importa lo que se diga, esa niña es mi hija. No estoy satisfecha con la intervención de mi madre y el Ministerio Público nunca se ha acercado a mí. Pero

escuchen, por favor. Si me quitan a mi hija, me muero. Pido que no me juzguen, necesito ayuda», escribió Tamara Martínez.