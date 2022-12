Leonel Fernández dice juramentación de alcaldes opositores en PRM resta más que sumar

Santo Domingo. – El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, vaticinó que la estrategia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de conquistar los alcaldes de la oposición para postularlos en las elecciones municipales generará descontento interno, por lo que, a su juicio, en la práctica se convertirá en una resta mayor que la suma.

“En una estrategia de posicionamiento electoral, y el partido oficial, que es el que anda en cacería de alcaldes, pretende dar un golpe de efecto, sacamos más alcaldes que la oposición y, por tanto, debemos ganar las elecciones”, comentó el político.

El tres veces Presidente de la República sostuvo que se trata de una equivocación. “Pero si usted está sonsacando alcaldes es porque entiende que será candidato del partido oficial, pero si usted lo impone como candidato generará un disgusto interno, no le veo lógica ni sentido a eso, suma por un lado y resta por el otro, y es posible que la resta sea mayor que la suma ”, comentó.

Sugiere un gran debate para mejorar calidad de la educación

Leonel Fernández siempre advirtió que destinar más dinero a la educación no sería garantía de mejoría en la calidad. El tiempo le dio la razón. El expresidente de la República reconoce que la conquista del 4% no tiene marcha atrás y que ahora lo que procede es un debate nacional para definir qué hacer con el 4% del PIB, equivalente al 24% del presupuesto del 2023, que se destinará al Ministerio de Educación.

“Debe haber un gran debate nacional acerca de qué hacer con el 4% del PIB para mejorar la calidad de la educación dominicana en todos los ámbitos”, consideró. Dentro de los retos que tiene el país para mejorar la calidad educativa, Fernández señala la lectura comprensiva como el más urgente.

“Hay una crisis del aprendizaje en la República Dominicana, cuando el 62% de los niños de diez años de edad, no comprende lo que lee, estamos hablando, no de una crisis de la educación en abstracto, estamos hablando de una crisis del aprendizaje, y si los niños no comprenden lo que leen, quiere decir que el proceso educativo, está anulado hacia el futuro. En este momento hay una situación de urgencia de tratar de establecer nuevos parámetros de lectura comprensiva en la educación dominicana, eso es lo básico eso es lo fundamental para todo lo demás”, opinó el también presidente de la Fuerza del Pueblo (FP).

Sugiere programa de lectura por edad para educación

Sostuvo que es importante definir un programa de lectura por edad para las distintas etapas de la educación.

“Lo que ha dicho el ministro (de Educación) que se ha ido al zafacón, yo diría que no ha habido progreso en la educación dominicana. Ha habido un fracaso con relación al dinero que se ha invertido”, subrayó el expresidente.

Fernández ratificó que lo que ha planteado sobre la inversión en educación que la calidad no es proporcional al dinero que se invierte en ninguna parte del mundo. “En 2004 el presupuesto Educación era de 11 mil millones, en 2012, 58 mil millones, para un aumento de 400%, lo que indica que no se fue indiferente; ahora cuando se planteó lo del 4%, lo que siempre dije fue, porque a veces se distorsiona, mi respuesta fue siempre, no hay una relación directamente proporcional entre el volumen de inversión y calidad de la educación, en ninguna parte del mundo”, refirió.

Fernández fue el invitado de esta semana al Almuerzo Semanal de elCaribe y CDN. Lo acompañaron José Rafael Vargas, Omar Liriano y Annia Valdez.

La entrevista estuvo encabezada por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez y la directora de CDN y CDN radio, Alba Nely Familia, así como las comentaristas de Despierta con CDN, Katherine Hernández y Julissa Céspedes.

“Decir que todos los policías son corruptos es una exageración”

El expresidente Fernández consideró que el asesor policial José (Pepe) Vila, no debe dar declaraciones públicas para desmoralizar a los miembros de la Policía Nacional porque no fue contratado para “hacer denuncias, fue contratado para producir reformas”.

“Decir que desde el jefe hasta el raso, todos son corruptos, es una exageración”, dijo. Sostuvo que no es correcto que haga esas críticas públicas.

“Hay percepción en muchos sectores de la sociedad dominicana de que en la Policía hay corrupción, pero no me parece correcto que un extranjero, que se ha contratado como comisionado esté diciendo públicamente eso para desmoralizar una institución que tiene la obligación en estos momentos de garantizar la seguridad ciudadana, donde se habla de una reforma policial y el Gobierno parece que está empeñado en hablar de esa reforma policial, en lugar de decirlo públicamente, usted se lo dice a quien le contrató, pero lo que ha resultado objetable es que lo haya dicho públicamente, cuando a usted no se le contrató para hacer denuncias, usted ha sido contratado para producir reformas”, comentó.

Fernández hizo el comentario a raíz de las declaraciones de Vila en las que afirmó que la corrupción en la Policía involucra desde los jefes máximos hasta los rasos de la institución.

Leonel Fernández prevé 2023 será un año difícil

Tras explicar el fenómeno de la inflación global y la respuesta de los bancos centrales de la mayoría de los países de subir la tasa de interés para detener la subida de precios, Fernández aseguró que hay una manipulación de las cifras a través del Banco Central.

“La política monetaria va a generar un frenazo en el crecimiento económico porque al subir la tasa de interés el dinero va a escasear y al dinero escasear hay menos consumo y si hay menos consumo, hay menos crecimiento; el único lugar del mundo donde yo veo que se procura conciliar disminución de inflación con crecimiento económico es República Dominicana, lo que indica que hay una manipulación de las estadísticas”, afirmó.

El expresidente sostuvo que en economía es imposible aplicar políticas de subida de tasas de interés y al mismo tiempo sostener que la economía ha crecido un 6%.

“Europa crece, cero; Estados Unidos, crece cero; China está creciendo a un 1.1%, los tres motores de la economía mundial están prácticamente apagados, entonces no es verdad, y el año 2023, se proyecta como un año sombrío para la economía mundial”, explicó.

Advirtió que los tres principales renglones que inciden en la economía dominicana, remesas, turismo y las inversiones en zonas francas, es probable que se vean afectados por la política de recorte en Estados Unidos.

¿Por qué 40% es cifra mágica para ganar en 2024?

Para el veterano político alcanzar el 40% en intención de votos a junio del 2023, será una cifra mágica para lograr la victoria electoral en las elecciones del 2024. Explicó que así arrancó para las elecciones de 1996, cuando ganó por primera vez la Presidencia. Refirió que para entonces el 30% era la cifra mágica y que arrancó con un 10% en intención de votos.

¿Por qué el 40% es un porcentaje tan importante? El expresidente explicó que logrado ese porcentaje la gente no tendrá dudas de que su proyecto político para el 2024 puede llegar al poder y que a partir de ahí podría sumar con facilidad el 10% faltante para ganar la elección en primera vuelta.

El presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que su organización en cada etapa va cumpliendo la meta de lograr dos millones de afiliados a junio del 2023.

“Para febrero aspiramos a un millón y medio de afiliados, y para junio los dos millones, esa es nuestra base electoral de apoyo; con un padrón electoral de 7 millones de electores y con una tradición de participación de un 30%, dos millones representa el 40% de intención de votos; para nosotros el 40% de intención de votos es la cifra mágica para ganar las próximas elecciones”, sostuvo Fernández.

El exmandatario también resaltó que su partido ha logrado tener presencia en todo el territorio nacional desde provincia, municipios, distritos municipales y circunscripciones electorales. Fernández aseguró que tienen organismos en el exterior en donde hay votantes dominicanos.

Apoya más presupuesto a JCE

Leonel Fernández consideró que el Gobierno debe atender el reclamo de mayor presupuesto que hace la Junta Central Electoral (JCE) para el montaje de las elecciones del 2024.

“Hemos conversado con los magistrados porque ellos están preocupados porque el presupuesto pueda llegar a tiempo para el montaje de los comicios del 2024; el Gobierno ha dado muestra de que va a resolver y por supuesto no puede ser de otra manera”, dijo.

Recomendó a los miembros del órgano electoral reunirse con el presidente Luis Abinader para buscar alguna solución al reclamo de más fondos. Igualmente, afirmó que su partido respalda la modificación a las leyes electorales que están pendientes y que ha instruido a sus legisladores para que voten a favor de los cambios.