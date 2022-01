La alcaldía de Pedro Brand se mantiene bajo altas tenciones

Pedro Brand.- Hace 640 días que los actuales alcaldes se encuentran en el poder, hemos puesto nuestros ojos en municipios que en los últimos meses se mantienen bajo tensas presiones de sus comunidades acusados de incapacidad para resolver problemas tan básicos como la basura, otros poca transparencia, nóminas que triplican el tope establecido en la ley, arbitrariedad en toma de decisiones y confrontaciones que no paran. Para nuestro asombro los municipios con más ruidos se encuentran en el gran Santo Domingo, y pese a tener a su favor pertenecer al partido de gobierno no consiguen resolver problemas básicos.

Mientras 5 de 7 regidores esperaban en un salón para realizas la primera reunión del año, la tensión se apodero de ellos. La reunión seria en el sector la vena, Pedro Brand. Pero, el presidente del consejo no se presentó y la sesión se levantó sin iniciar.

Históricamente, Pedro Brand es uno de los municipios más señalados por mal manejo en la administración local, y en esta ocasión vive un nuevo conflicto. El presidente del consejo encabeza acusaciones contra el alcalde ambos del PRM a quien señala como corrupto. Además de arbitrario y responsable de no informar sobre cómo se invierte el dinero que llega al municipio.

Los regidores reunidos en el salón del consejo plantean que el municipio lleva 5 meses en la inercia. Con esto se refieren al tiempo sin reunirse para aprobar presupuestos, obras, nómina y otras decisiones importantes. Además, acusan al presidente del consejo de encabezar un boicot.

Se agudizan problemas en el municipio

Lo cierto es que en los últimos meses se agudizan problemas en el municipio. A esto, sumados a los que en los últimos años hacen lucir a Pedro Brand más atrasado que hace una década.

Hicimos un recorrido con Wilson Mendoza, vocero de las más de 30 juntas de vecinos organizadas, reclaman obras que en el último año fueron aprobadas. Las cuales forman parte del presupuesto participativo e iniciativas en el consejo de regidores pero cuenta que no hay forma de reclamar un seguimiento. Debido a que los libros del consejo están incautados.

El 70 % de los sectores de Pedro Brand no cuenta con aceras y contenes lo que mantiene descontento y con aspecto de atraso a las comunidades. Este municipio no cuenta con una sola instalación deportiva y lo que queda de la representación de un parque es este pequeño triangulo. Que se encuentra próximo al hospital psiquiátrico que más bien sirve de mercado de pulgas.

El estancamiento del trabajo de los regidores incide en la toma de muchas decisiones por la necesidad de aprobación de recursos en este municipio. Municipio que cuenta con unos 110 mil habitantes.

El pasado 16 de Diciembre buscando una salida al tranque los regidores se acogieron a una posibilidad legal. Nombraron un presidente del consejo de manera provisional lo que permitirá realizar una única reunión en la que fue nombrado un nuevo secretario. Pero desde entonces los problemas continúan agudizándose.

El presidente del consejo de regidores acusa al alcalde de aprobación de contratos sin licitación

Nos encontramos con el presidente del consejo de regidores y principal opositor del alcalde. Señala que hay una plaga de irregularidades y que no se le entrega información. Agrega que aunque entre sus atribuciones esta firmar junto a otras autoridades la nómina del municipio no le han permitido siquiera verla. Según su versión por ocultamiento de información cuestionable.

Acusa al alcalde de aprobación de contratos sin licitación y uso de documentos falsos para conseguir la erogación de recursos.

El municipio de Pedro Brand tiene aprobado un presupuesto 2022 por 177 millones de pesos

Pedro Brand tiene aprobado un presupuesto 2022 por 177 millones de pesos. A esto, según el presidente del consejo hay una gran cantidad de ingresos no transparentados. Acto que los obliga a reclamar información detallada que le ha sido negada.

La cámara de cuentas ha evacuado recientemente un informe de auditoría al municipio correspondiente al periodo 1ro Enero 2016 al 31 Diciembre del 2020. Auditoría que permite observar la evaluación de cumplimiento de los primeros meses de la actual gestión vista por auditores.

Según este informe Pedro Brand viene de un caos administrativo sin precedentes solo para iniciar. En durante el periodo 2016-2020 la alcaldía había realizado un acuerdo con una financiera. Los empleados recibían como salario cheques de una cuenta sin fondos mensualmente pese a que los auditores comprobaron la existencia de recursos. Con esto se creaba una brecha para que la financiera PRESTAPO fuera intermediaria y pagara a los empleados en condición de préstamo penalizándolos con una proporción de su sueldo.

Los libros de registro evidencian atrasos debido a una contabilidad de colmado. 3,035,443 pesos fueron retenidos por concepto de impuestos sobre la renta pero no fueron pagados a la DGII (Pág. 6). La anterior gestión pagaba a los proveedores según este anexo emitiendo cheques a nombre de empleados. Esta práctica que se usa en los casos en los que internamente alguien cobrará un porcentaje de ese dinero. Además, 22 vehículos no fueron localizados físicamente, la cámara de cuentas dice haber verificado pagos mayores a lo ejecutado en el campo entre otras irregularidades.

La Cámara de Cuentas audita la alcaldía del Pedro Brand

Respecto a la actual gestión la auditoria de la Cámara de cuentas destaca que se solicitó insistentemente hasta el 17 de Diciembre del 2021. Pese a esto hubo información sobre gastos ascendentes a 47,024,418 que no fue proporcionada por concepto de remuneraciones, contratación de servicios, material y suministro. Además, disminución de deudas, durante el 2020 el actual incumbente continuó la práctica de retenciones. Debido a concepto de impuestos sobre la renta que no fueron pagados a la DGII lo que ascendió a 599,443 pesos. La cámara de cuentas también le atribuye al actual alcalde contratar aceras y contenes por 7,150,471 dedocraticamente a favor de la empresa Diversas Cantoral (Pág. 20), no fue sino 8 meses después de llegar y por intervención de los auditores que fueron incluidos 37 empleados en la seguridad social.

El actual alcalde Wilson Paniagua establece que su gestión encontró un caos y que le ha tomado tiempo organizarse.

Al hablar sobre las irregularidades que encontró la cámara de cuentas establece que lejos de relacionarse con corrupción se trata de desconocimiento de procedimientos.

El consejo de regidores desconoce dónde van a parar los recursos

Sin embargo el presidente de su consejo de regidores ve más allá y entiende que como autoridad desconoce dónde van a parar los recursos que recibe. El consejal Manaury Espinal aclara que los libros del consejo municipal de Pedro Brand que mantiene en su poder no fueron aceptados por la contraloría. Pero él no descansará en la búsqueda de recursos legales para que se cumpla la ley en el municipio.

El alcalde como mayoría de regidores establecen que las graves denuncias en Pedro Brand son resultado de aspiraciones a destiempo que intentan descalificar de manera interesada. De ser cierto aun así la gestión municipal se queda corta con lo poco que puede exhibir de sus logros para el municipio. Pedro Brand una zona donde el crecimiento ha sido muy improvisado luce hoy más atrasada que hace diez años. Destacando que cuentan con servicios municipales muy deficientes y aun sin cumplimiento las promesas de campaña.