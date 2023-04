Principales imputados caso Calamar presentaran sus medios de defensa este domingo

Los principales imputados en el caso Calamar deberán demostrar este domingo que no tienen vinculación con los hechos o presentar arraigos que eviten que la jueza Kenya Romero acoja la solicitud de prisión preventiva que hace el Ministerio Público.

Luego de que 10 de los detenidos en la operación Calamar le confesaron a la jueza Kenya Romero su participación en el esquema de corrupción y hasta ofrecieron devolver parte de los recursos adquiridos por esa vía, a los supuestos líderes del entramado les tocará este domingo contar su versión de los hechos y presentar razones que le eviten ir a prisión de manera preventiva.

Imputados caso Calamar

A las nueve de la mañana el tribunal se volverá a conformar para escuchar al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, señalado como el líder de las expropiaciones irregulares de terrenos y el cobro ilegal a bancas de Loterías; al ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien dicen fue intermediario para pagos irregulares; al excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, quien habría recibido miles de millones de pesos para su campaña presidencial a sabidas de su procedencia ilícita; al ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y el ex asesor del Minieterio de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi, a quienes lo imputan por haberse asociado para inobservar sus funciones.

Ademas, del exdirector de Casinos y Juego de Azar, Julián Omar Fernández, quien alegadamente operó el programa que recaudaba 30 millones de pesos mensuales por concepto de cobros ilegales a bancas de lotería, deportivas y colmados con máquinas tragamonedas. Así como los esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Encarnació, a quienes se le investiga por haberse asociado para adueñarse indebidamente de inmuebles registrados a nombre de compañías inactivas.

Mientras están a la espera de que se reanude la audiencia de solicitud de medida de coerción, los imputados recibieron este sábado visitas de sus abogados y familiares autorizados.

En tanto que todo el perímetro de este Palacio de Justicia se mantiene cercado y custodiado por decenas de agentes policiales de filtran las personas que pueden acceder a la sede judicial.