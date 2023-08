Miky López denuncia fue secuestrado por exprocurador general

En una entrevista exclusiva al programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, Miky López dice que no recuerda cuanto aportó a la campaña del PRM en el 2020.

Santo Domingo, R, D.– Miguel Arturo López Florencio alias Micky López, esposo de la diputada oficialista Rosa Amalia Pilarte, denunció que durante los allanamientos a su residencia por el pasado Ministerio Público, fue secuestrado por más de dos días en la cárcel de Najayo.

A mí nadie me interrogó. Solamente me apresaron y un apresamiento arbitrario. Tú sabes que cuando apresan a la persona, tú lo has visto que o lo llevan a la policía aquí en La Vega o en la capital, lo llevan al Palacio de Justicia. ¿Verdad? A mí me secuestraron para Najayo. A mí me hicieron directamente. ¿Cómo saben que estamos ya? Porque la jueza, a la 48 horas que presentará la medida, llama a uno de mis abogados y lo localizan. Pero no, porque nadie sabe dónde yo estaba. Miky López, imputado por narcotráfico y lavado de activos

Asimismo, el acusado de lavado de activos y narcotráfico Miky López denunció que desde el comienzo la justicia ha transgredido los procedimientos en su caso. Argumenta que solo enfrenta cargos de evasión de impuestos, y que las autoridades no han logrado demostrar su vínculo con el narcotráfico.

En una entrevista exclusiva que concedió Miky López a la periodista Julissa Céspedes narró cómo fueron las requisas en su vivienda. Todo lo que vivió su familia. Y de como los fiscales actuantes en el 2019 robaron dinero de su casa.

Inicio de las investigaciones contra Miky López

Julissa Céspedes: ¿qué le dijeron cuando llegaron a su casa? ¿A apresarlo? ¿Le enseñaron la orden de allanamiento?

Miky López: No, yo sé. No, yo. Apresamiento. Ellos entraron. Entraron a mi casa como 150 personas. De esas 150 personas entraron más o menos como como 20 fiscales, más o menos. Y debo aclararte que hubo un pillaje en mi casa.

Julissa Céspedes: ¿A qué se refiere?

Miky López: Se robaron muchas cosas que no están. No están en el allanamiento. La carterita de los hijos míos y de unos jóvenes que están en mi casa le llevaron todo.

Julissa Céspedes: ¿Cómo? ¿Cuánto dinero le robaron?

Miky López: Había dinero de la campaña que mi hijo estaba recolectando. ¿Que era? ¿Que era? ¿Que era? De que él era regidor ya en ese tiempo. Y estaba recolectando para hacer. Él era. Era encargado de financiamiento de la juventud en ese momento y estaba recaudando dinero para llevarlo a Santo Domingo. Había un alrededor como de 2 millones y pico de pesos y dejaron como 600.

Niega relación con el narcotráfico

Julissa Céspedes: ¿Usted ha estado preso por narcotráfico? ¿No, no o por lavado? ¿Y por qué estuvo preso?

Miky López: Estuve preso porque me indicaron lavado de activos por evasión fiscal. Evasión de impuestos y realmente evadía. No evadía. Tuve una situación en el año 2012, primero en el 2009, cuando vendí las granjas de que dar un impuesto por pagar. Entonces eso se fue acumulando con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo se me hacía imposible pagarla.

Luego, en el 2012 es bueno hacer referencia que en el 2009 esa granja se vendió en 230 millones de pesos. Entraron al sistema financiero. Proyectos avícolas que todavía existen, todavía están y se pagaron los impuestos. Si no se pagaron todo, pero se pagaron.

Julissa Céspedes: ¿O sea, usted admite que le faltó un poco por pagar?

Miky López: Claro, yo admito que dejé de pagar impuestos, obviamente, en el 2009. Claro, claro. Pero ya lo pagué.

No recuerda la suma que aportó a la campaña del PRM en 2020

Julissa Céspedes le realizó preguntas a Miky López sobre las contribuciones a la campaña del presidente Luis Abinader y su forma de vida actual a pesar de la situación. Sin embargo, él afirmó no recordar ciertos detalles en relación a estos temas.

Julissa Céspedes: ¿Cuánto le dio a usted a la campaña?

Miky López: No, no, no recuerdo.

Julissa Céspedes: Pero. Usted tiene una mala memoria. Le ha hecho como diez preguntas y no recuerda.

Miky López: Demasiada mala para algunas cosas. Para todo. Tiene memoria selectiva. Correcto. Igual que tú. No, yo no.

La familia López Pilarte reafirma su disposición a presentar las pruebas necesarias en los tribunales para demostrar su inocencia. Su abogado sostiene que este expediente fue confeccionado durante la gestión anterior de la Procuraduría, con claras connotaciones políticas.

No hay duda de que para que se produjera esas visitas domiciliarias o allanamiento, me dio la intención política del aquel entonces Procurador General de la República. Que apadrinó esa actuación con la Procuraduría Fiscal de la Vega. Miky López, imputado

Insiste en que “por eso se hizo unos días antes de las elecciones y la misma domingo amanecer lunes, que pasaba el entonces presidente de la República en una caravana por la Vega. Ese es. Esa tiene una motivación real. Sí.

A la pregunta de por qué no han conseguido que con una nueva procuraduría y un nuevo gobierno la verdad de ellos salga a la luz, responden que “porque la verdad nuestra es jurídica y nosotros no hemos hecho gestiones a niveles políticos. Usted está hablando aquí con el abogado. Los políticos son mis clientes, no yo. Lo que sí, yo le aseguro que es tiene una génesis ahí y el interés de mantenerlo ha sido la posición del ser humano testarudo que no admite haberse equivocado”.

Relación de Miky López con Pablo Antonio Martínez

El Ministerio Público establece que, en un allanamiento en noviembre del 2009 a la empresa Textiles del Cibao Central Marbueno, persona jurídica que fue acusada por esta vinculada directamente a la red de Pablo Antonio Martínez Javier confiscaron documentos que revelan cuentas pendientes con la empresa Auto Crédito Selecto propiedad de Micky López.

Miky López: Auto crédito no ha hecho negocio con esas personas. ¿Y de dónde sale esa información? Tienen que probarlo. Tienen que probarlo.

Julissa Céspedes: ¿Y los documentos del Ministerio Público Dice que tiene certificaciones? ¿La advertencia de registro?

Miky López: No, pero. Pero. Perdón. Acuérdate que yo tengo la acusación. No tiene la acusación. Yo la tengo. La acusación. Así. Dos años la tenemos y no se la pusieron. No, no, eso no está.

Ministerio Público afirma tiene pruebas relación López con narcos

Durante los allanamientos, se hallaron pruebas adicionales de conexiones entre los acusados. Un pagaré notarial de 2016 involucraba a Rigoberto Bueno Javier e Iris Martínez Javier como deudores, y a José Miguel López Pilarte como acreedor en nombre de Inmobiliaria Gloría Ivette por 2 millones de pesos. Además, en las cuentas bancarias de Rigoberto Bueno Auto Import, S.R.L., acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico, se detectaron depósitos del año 2017 por 13 millones de pesos por parte de José Antonio Román, empleado de Serví Crédito Gloria Ivette.

Julissa Céspedes: ¿Qué se puede decir de estas empresas que le voy a mencionar a continuación? Servi Crédito selecto Autocrédito Te lo acabo de mencionar Agropecuaria, Gloria y Betty y la inmobiliaria Gloria y todas. Esas son mías.

Julissa Céspedes: ¿Todas son suyas? Sí. ¿Y cómo operan?

Miky López: Servi, Crédito y Crédito, que se la puse yo a mis hijos. Una sociedad financiera para que se fueran desarrollando para crear negocios. Y fueron creando negocio, sus impuestos pagados y todo normal. ¿Y qué se hacía en esa? No prestar dinero. Prestar dinero también. ¿Y la manejaban ellos? Sí. Con la supervisión mía.

Ministerio Publico dice Miky López es policía

En el expediente las autoridades alertan sobre táctica común de grupos criminales: infiltrarse en fuerzas militares y policiales para disfrazarse en la sociedad. Y ponen de ejemplo a Miky López, quien se unió a la Policía Nacional a pesar de su situación económica y sin ejercer funciones.

Julissa Céspedes: El Ministerio Público dice que usted no tiene necesidad de ser miembro de la Policía Nacional.

Miky López: Pero que lo es bueno, cuando no hay policía en Santo Domingo. O sea, esas son cosas que nacieron un amigo a tú quieres ser. No asimilado, asimilado un carné por un carné en ese momento. O sea, no era nada. En específico.

Julissa Céspedes: Las autoridades establecen en todos estos documentos que ya usted sabe que se han hecho público, que entre 2007 y 2019 usted movió más de 149 millones de pesos y que solo ha tenido un sueldo de la policía de 11.000 y un sueldo de una de sus empresas por 70.000 $ y que ahí hay 81.000 $. Y que no se justifique el movimiento económico.

Miky López: Todo su movimiento económico, están contables, están auditados y se pagaron los impuestos. Yo he pagado impuestos por más de 100 millones de pesos. O sea, equivalente a más de 100 millones de pesos el impuesto pagado mi persona y está registrado ahí y te lo muestro. No pasó contable, hay que colgarlo entonces que nada más le puso 70.000 en una compañía. Debió ponerle un poco más.

No recuerda el monto de su patrimonio ni de cuentas congeladas

Julissa Céspedes: ¿Aproximadamente de cuánto es su patrimonio? Ya que el Ministerio Público dice que usted es un hombre muy adinerado de trabajo.

Miky López: Mi patrimonio está en los estados contables aproximadamente. No me acuerdo bien. Tengo que chequear mi estado contable.

Julissa Céspedes: ¿Y de qué usted vive actualmente? Perdón. ¿De qué vive? ¿De qué vive? ¿Su familia tiene cuentas congeladas?

Miky López: Sí, claro, claro, claro, claro. Tengo cuentas congeladas.

Julissa Céspedes: ¿Cuánto? En cuentas congeladas. ¿Sabe cuántas cuentas congeladas?

Miky López: Todos. Todos nosotros. Todos personales. Sí.

Julissa Céspedes: Aproximadamente. ¿Cuánto dinero le congelaron?

Miky López: No. No me acuerdo muy bien.

Por Ángela Ramírez, periodista Reporte Especial