Jurista defiende a jueza Kenya Romero ante recusacion caso Coral 5G

El jurista Jhonny Rodríguez defendió a la jueza Kenya Romero ante la recusacion contra los involucrados en el caso Coral 5G.

Por lo que, precisó que esta acción busca dilatar el proceso sobre el conocimiento de las medidas de coerción contra los acusados.

Calificó como una defensa temeraria, plantear este tipo de incidentes en el tribunal. Además, dijo que interponer una querella penal contra la magistrada Romero, afecta el debido proceso y redunda en perjuicio de los propios imputados.

Asimismo, afirmó que Romero tiene la facultad para conocer el proceso. Por consiguiente, advirtió que es una retranca para este caso Operación Coral 5G, el pedimento de inhibición elevado también por la defensa del imputado general Julio Camilo de los Santos Viola.

En resumen, considera que se le debe permitir al Ministerio Público avanzar sin mayores incidentes, en las conclusiones sobre la lectura a la solicitud de medidas de coerción.

Con el objetivo de individualizar la responsabilidad penal de los imputados, y que las defensas puedan ejercer las contra réplicas.

Jurista pide a Cury demostrar que art. 226, 227 y 229 no aplican a su defendido

Dijo además, que el abogado Julio Cury debe demostrar que los artículos 226, 227 y 229, así como la resolución 58-2010 de la Suprema Corte de Justicia, no aplican a su representado.

Es decir, por este no tener peligro de fuga, no ser amenaza para el desarrollo de la investigación y no protección de testigo.

Del mismo modo, el jurista afirma que Cury recurre a la media, ya que, supuestamente le es imposible probar lo anterior señalado.

Por el caso de corrupción desarticulado en Operación 5G están bajo arresto varios oficiales militares, policiales y generales.

Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del CESTUR, Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, y el también general Julio Camilo Santos Viola.

A este último se le conocerá por separado la medida de coerción, quienes alegadamente conformaban una presunta red que desviaba fondos de diferentes instituciones castrenses.