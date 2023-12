JCE dispone tope de gastos para candidaturas en elecciones municipales 2024

La Junta Central Electoral (JCE) dispuso el tope de gastos para las candidaturas y estableció los límites de los montos de las contribuciones individuales realizadas por particulares de cara a las elecciones municipales, a los candidatos y los cargos de elección popular para las elecciones generales ordinarias municipales de febrero del 2024.

A través de la resolución 86/23, el órgano rector de elecciones establece que cada organización política puede gastar hasta RD$14, 184.014.20. Esto, calculado sobre la base de que cada partido puede gastar a 1.75 pesos por cada electoral hábil para votar. El padrón municipal cortó con ocho millones 105 mil 151 inscritos.

La resolución de la JCE establece que los candidatos a la alcaldía de la capital pueden gastar hasta 80 millones 326 837 pesos con 50 centavos. Los candidatos de Santo Domingo Este, pueden invertir en la campaña hasta 68 millones 449 mil 412 pesos. Asimismo, los aspirantes de Santo Domingo Oeste 25 millones 896 mil 762 pesos. Los candidatos de Santo Domingo Norte tienen un tope de gasto de 30 millones 491 mil 125 pesos. Mientras que de Los Alcarrizos 12 millones 514 mil 512 pesos.

Los candidatos del municipio de Santiago de Los Caballeros tienen un tope de 52 millones 890 mil 862 millones de pesos.

La JCE en la resolución especifica los plazos y mecanismos que deben utilizar los candidatos y partidos políticos para reportar los gastos de la campaña. Este, estará tutelado por la unidad de control financiero del órgano comicial.

Límite de contribuciones particulares

El artículo seis de la resolución 86/23 de la JCE establece que las contribuciones individuales hechas por particulares a los candidatos no podrán ser superiores al 1% de los límites establecidos en el artículo 218 de la Ley 20/23 del régimen electoral.



Ese tope es el aporte que puede hacer cada persona de manera particular. Está calculado para que no exceda el límite de los gastos de la campaña.



Al aplicar ese mandato, la JCE establece que lo máximo de aportes del sector privado que pueden recibir los candidatos a la alcaldía del Distrito es de 803 mil 268 pesos. Los candidatos de Santiago pueden recibir aportes privados hasta un monto máximo de 528 mil 908 pesos. Mientras que para los aspirantes de Santo Domingo Este, ese monto es de 684 mil 494 pesos y para Santo Domingo Norte de 304 mil 911 pesos.

Partidos deben reportar los gastos ante la JCE

Los partidos, conforme a la resolución, deben depositar ante la JCE un informe que contenga el presupuesto general de gastos en que incurrirán. También el presupuesto de cada candidato. Ese informe debe contener la nómina de posibles contribuyentes, las fuentes de ingresos, la relación de ingresos proyectados y estimación de gastos en la ejecución presupuestaria. Los aportes en calidad de donaciones son considerados gastos de campaña.

Reglamento para voto penitenciario

La JCE aprobó el Reglamento que establece que los privados de libertad en condiciones de internos preventivos (no condenados) podrán votar para las elecciones en el nivel presidencial del 19 de mayo de 2024.

El documento establece que la persona que se encuentra dentro de esta condición, deberá disponer de su Cédula de Identidad y Electoral. Sin esta no podrá ejercer el derecho al voto.

Para la implementación del presente reglamento, el órgano electoral dispuso que se utilicen como recintos de votación aquellos centros que pertenezcan al nuevo modelo penitenciario y las cárceles públicas de Nagua, Azua y Salcedo. Allí se inició un plan piloto de captura de datos biométricos como parte de los trabajos de implementación de esta disposición.