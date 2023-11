Instan al Congreso aprobar proyecto de ley que elimina cobro anticipado Impuesto Sobre la Renta

Santo Domingo, D.N.– Edwin Espinal Matos, coordinador nacional del Sector Externo del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, hizo un llamado al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que se ponga en agenda y se apruebe el proyecto de ley que modifica el Código Tributario para eliminar el cobro del anticipo al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El líder empresarial lamentó que el gobierno que preside Luis Abinader y su mayoría legislativa, mantengan estacada en el Congreso Nacional una iniciativa que se entregó por Martínez a los diputados. También en su partido y depositada el seis de junio del presente año.

“Este proyecto fue enviado a la Comisión de Hacienda el 27 de junio, y desde entonces no se presentó el informe de Comisión, lo que deja en evidencia que para este gobierno y su Congreso, esta propuesta no es prioridad. Y por tanto no han puesto interés alguno en el conocimiento de la misma, dando así la espalda a los sectores productivos del país, que reclaman la eliminación de ese injustificado cobro”, afirmó Espinal Matos mediante una nota de prensa despachada este sábado.

Recordó que es Abel Martínez quien se había comprometido en impulsar la aprobación de esa iniciativa. Asi mismo dijo que una vez llegue a la presidencia de la República en agosto del 2024, pero ante el reclamo generalizado de los sectores productivos sobre lo injustificado y los efectos negativos de ese cobro. En ese sentido, decidió entregar el proyecto a los congresistas del PLD, quienes de inmediato procedieron a su depósito en la Cámara de Diputados.

“No se explica cómo una propuesta de ley que ha tenido tanto apoyo y que viene a erradicar una retranca para el desarrollo empresarial, no sea prioridad para las presentes autoridades y la hayan ignorado, cuando el mismo Abinader se comprometió en la campaña del 2020 a eliminar este impuesto”. Edwin Espinal

El coordinador nacional del Sector Externo de Abel Martínez precisó que este impuesto representa una carga pesada para las micros, pequeñas y medianas empresas.