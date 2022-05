Instan al MP a tomar control investigaciones altercados con policías

Congresistas lamentaron las muertes de al menos tres personas, en hechos distintos, después de estar bajo el control de agentes de la Policía y en circunstancias no aclaradas aún.

Para los diputados, el Ministerio Público es el órgano que debe ocuparse de la investigación en torno a los hechos que involucran a policías.

Mientras, que el director del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, Nelson Gutiérrez, dijo que la población dominicana no se cansará de pedir justicia.

Además, Gutiérrez pidió la destitución del director de la Policía, Eduardo Alberto Then.

Interrogan joven supuestamente amenazada por David de los Santos

El Ministerio Público visitó la tarde de este martes la plaza comercial Ágora Mall, con el fin de investigar a la joven que supuestamente habría sido amenazada por David de los Santos, el joven de 24 años que falleció en el Hospital Darío Contreras, donde fue llevado desde el destacamento del Ensanche Naco, donde estaba detenido.

La joven empleada de uno de los comercios que funcionan en el centro, agentes la trasladaron al órgano acusador.

Asimismo, en la plaza comercial esta tarde se encontraban policías de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim).

Familias y amigos de David de los Santos protestan frente a Ágora Mall

Familiares y amigos de David de los Santos protestaron esta noche frente al centro comercial Ágora Mall, en demanda de justicia y de que se esclarezcan los hechos en que falleció el joven.

Una gran cantidad de personas, entre estas personalidades, se sumaron a la protesta exigiendo justicia por el hecho.

Con pancartas en manos con mensajes como "ni uno más", "queremos justicia, su muerte no quedará impune", "Policía no me mates"; entre otros, pedían a las autoridades castigar a los responsables.